Anne Hathaway se cae en rodaje, pero lo maneja con estilo

La actriz Anne Hathaway protagonizó un momento inesperado durante la filmación de The Devil Wears Prada 2 en Manhattan, cuando sufrió una aparatosa caída al romperse uno de sus tacones mientras bajaba unas escaleras. Vestida con una blusa de cuadros transparente, falda negra plisada y tacones con estoperoles, tropezó frente al equipo de producción, lo que generó preocupación inmediata.

Sin embargo, la ganadora del Óscar mostró su profesionalismo y carisma al levantarse con una sonrisa, extender los brazos y decir: “¡Estoy bien!”. Su reacción provocó aplausos y risas de alivio entre los presentes.

En redes sociales, el incidente se volvió viral, con usuarios que destacaron su elegancia incluso al caer. “Hasta para caerse tiene estilo”, escribió un fan.

La escena aún no se ha confirmado si fue parte del guion o un accidente real. Para muchos, recordó la icónica caída de Hathaway en The Princess Diaries, lo que generó nostalgia entre sus seguidores.

La actriz retoma su papel de Andy Sachs en esta esperada secuela, junto a Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci. The Devil Wears Prada 2, producida por 20th Century Studios y Disney, tiene previsto su estreno el 1 de mayo de 2026.

La revista alemana Grazia Magazin publicó en su cuenta de Instagram el video del viral accidente protagonizado por la actriz: