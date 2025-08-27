Muere Manuel de la Calva, querido cantante del Dúo Dinámico

España.

“Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones, nos ha dejado hoy”, son las palabras con las que Ramón Arcusa informó vía Twitter el deceso del artista, quien falleció a los 88 años de edad.

La escena musical de España está de luto debido a la muerte del cantante Manuel de la Calva , quien fue parte del Dúo Dinámico . Su deceso fue dado a conocer hoy 27 de agosto a través de un comunicado que compartió su amigo y compañero Ramón Arcusa.

“No lloren por él, no le gustaría. Fue el alma del dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Canta con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos”.

Luego de que Ramón Arcusa emitió el comunicado vía X -nombre actual de Twitter-, medios de España dieron a conocer que Manuel de la Calva perdió la vida en el Hospital Anderson, en Madrid. También se informó que la causa de muerte fue la fibrosis pulmonar que padecía.

La muerte de Manuel de la Calva causa luto en España, donde forjó una carrera musical junto a Ramón Arcusa. Fueron conocidos por integrar el Dúo Dinámico, que es considerado uno de los más importantes de este país. Su boom fue entre las décadas de los años 50 y 70.