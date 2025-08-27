  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Anna Kournikova y Enrique Iglesias esperan a su cuarto hijo

Los rumores sobre el embarazo comenzaron hace unas semanas, cuando Anna fue captada en la calle con ropa deportiva holgada, lo que despertó sospechas entre los fans.

  • 27 de agosto de 2025 a las 10:20 -
  • Redacción web
Anna Kournikova y Enrique Iglesias esperan a su cuarto hijo

Anna Kournikova y Enrique Iglesias mantienen una sólida relación desde hace 24 años.
Miami, Florida.

La familia Iglesias-Kournikova está a punto de crecer una vez más.

Según confirmó la revista ¡Hola!, Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando a su cuarto hijo, una noticia que ha llenado de alegría a sus seguidores y seres queridos.

La pareja, que ha mantenido una relación estable desde 2001, vive con gran discreción su vida familiar en Miami. Padres de los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y de la pequeña Mary, de cinco, ahora se preparan para recibir a un nuevo integrante a finales de este año.

Los rumores sobre el embarazo comenzaron hace unas semanas, cuando Anna fue captada en la calle con ropa deportiva holgada, lo que despertó sospechas entre los fans.

Poco después, nuevas imágenes confirmaron lo que muchos intuían: la extenista rusa está embarazada.

A pesar de su fama internacional, Enrique y Anna han optado por vivir sus momentos más íntimos lejos del foco mediático.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias