Anna Kournikova y Enrique Iglesias esperan a su cuarto hijo

La familia Iglesias-Kournikova está a punto de crecer una vez más.

Según confirmó la revista ¡Hola!, Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando a su cuarto hijo, una noticia que ha llenado de alegría a sus seguidores y seres queridos.

La pareja, que ha mantenido una relación estable desde 2001, vive con gran discreción su vida familiar en Miami. Padres de los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y de la pequeña Mary, de cinco, ahora se preparan para recibir a un nuevo integrante a finales de este año.

Los rumores sobre el embarazo comenzaron hace unas semanas, cuando Anna fue captada en la calle con ropa deportiva holgada, lo que despertó sospechas entre los fans.

Poco después, nuevas imágenes confirmaron lo que muchos intuían: la extenista rusa está embarazada.

A pesar de su fama internacional, Enrique y Anna han optado por vivir sus momentos más íntimos lejos del foco mediático.