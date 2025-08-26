¡Taylor Swift se compromete con Travis Kelce! ¿Cuánto vale su anillo de compromiso?

¡Taylor Swift y Travis Kelce se han comprometido oficialmente!
La estrella del pop y el jugador de los Kansas City Chiefs anunciaron sus planes de dar el siguiente paso en su relación en una publicación conjunta de Instagram este 26 de agosto de 2025.
"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", decía el pie de foto.
Aunque la pareja aún no ha revelado el diseñador del icónico anillo ni los detalles de la propuesta floral, el anillo de inspiración vintage encaja a la perfección con el reconocido estilo y la estética de la cantante.
"El estilo del anillo es sin duda un regreso a la época victoriana, con su hermoso y delicado trabajo en oro decorativo", afirma Benjamin Khordipour de Estate Diamond Jewelry al sitio brides.com.
"A Taylor Swift le propusieron matrimonio con un impresionante diamante antiguo alargado de talla cojín de aproximadamente ocho quilates, color F y claridad VS1", dice Khordipour.
"El anillo fue elaborado a mano en oro amarillo de 18 quilates y el diamante central está engastado con puntas de aguja que combinan a la perfección con el estilo antiguo. Diamantes más pequeños y grabados a mano adornan los hombros del engaste".
Añade que su pieza es su joya de celebridad favorita del año.
¿CUÁNTO COSTÓ EL ANILLO DE COMPROMISO?
Aunque Swift no ha comentado públicamente el precio de su anillo, los expertos señalan que es probable que cueste cientos de miles de dólares. "Estimamos que su anillo costó 550.000 dólares", afirma Khordipour.
Aunque se desconocen los detalles de la propuesta, ambos, que comenzaron a salir en 2023, aparecieron recientemente juntos en el podcast del futbolista, "New Heights", y hablaron sobre su relación. Durante el episodio, la cantante de "Fortnight" anunció el próximo lanzamiento de su duodécimo álbum, "The Life of a Showgirl".
Esa misma semana, Kelce reveló más sobre sus sentimientos por su pareja en un perfil publicado por GQ. "Siempre que estoy con ella, siento que somos personas normales. Simplemente somos dos personas enamoradas", declaró al medio.
"Sucedió de forma muy natural, aunque desde el punto de vista mediático estaba siendo monitoreado. Nada de lo que he hecho ha sido un proceso controlado y organizado".