¡Taylor Swift se compromete con Travis Kelce! ¿Cuánto vale su anillo de compromiso?

Estados Unidos.

¡Taylor Swift y Travis Kelce se han comprometido oficialmente!

La estrella del pop y el jugador de los Kansas City Chiefs anunciaron sus planes de dar el siguiente paso en su relación en una publicación conjunta de Instagram este 26 de agosto de 2025.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", decía el pie de foto.

Aunque la pareja aún no ha revelado el diseñador del icónico anillo ni los detalles de la propuesta floral, el anillo de inspiración vintage encaja a la perfección con el reconocido estilo y la estética de la cantante.

"El estilo del anillo es sin duda un regreso a la época victoriana, con su hermoso y delicado trabajo en oro decorativo", afirma Benjamin Khordipour de Estate Diamond Jewelry al sitio brides.com.

"A Taylor Swift le propusieron matrimonio con un impresionante diamante antiguo alargado de talla cojín de aproximadamente ocho quilates, color F y claridad VS1", dice Khordipour.

"El anillo fue elaborado a mano en oro amarillo de 18 quilates y el diamante central está engastado con puntas de aguja que combinan a la perfección con el estilo antiguo. Diamantes más pequeños y grabados a mano adornan los hombros del engaste".

Añade que su pieza es su joya de celebridad favorita del año.

¿CUÁNTO COSTÓ EL ANILLO DE COMPROMISO?