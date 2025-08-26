Hospitalizan a ‘La Chilindrina’: revelan su estado de salud

México.

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida como "La Chilindrina" fue hospitalizada de emergencia, generando inquietud entre los fans de "El Chavo del 8", serie donde su personaje alcanzó la fama.

A sus 78 años, la intérprete presentó un cuadro de ansiedad y un deterioro neurológico que alertó a sus familiares y médicos. Durante su estancia en el hospital, se le detectaron niveles bajos de socio, lo que agravó su estado físico y emocional.

Su hija Verónica Fernández Gómez confirmó que el descenso de socio ha sido controlado y que la actriz está estable: "A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar", manifestó al sitio TVNotas.

Este mes, se pudo ver a una María Antonieta bastante frágil y con ciertas dificultades para hablar, pero lúcida, en un reencuentro con su compañero de elenco de El chavo del ocho, Édgar Vivar. Él le preguntó cariñosamente cómo estaba y ella le contestó en el mismo tono: “Ahí vamos”.

Además de este episodio, la actriz ha declaro que padece fibromialgia, una condición crónica que provoca dolor musculas y fatiga, aunque ha asegurado que la mantiene bajo control.