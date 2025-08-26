  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Hospitalizan a ‘La Chilindrina’: revelan su estado de salud

La actriz de ‘El Chavo del 8′ tiene 78 años de edad, y su hija ya habló sobre cómo se encuentra ella en este momento.

  • 26 de agosto de 2025 a las 09:46 -
  • Redacción web
Hospitalizan a ‘La Chilindrina’: revelan su estado de salud

La actriz María Antonieta de Las Nieves, célebre intérprete del personaje "La Chilindrina".
México.

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida como "La Chilindrina" fue hospitalizada de emergencia, generando inquietud entre los fans de "El Chavo del 8", serie donde su personaje alcanzó la fama.

A sus 78 años, la intérprete presentó un cuadro de ansiedad y un deterioro neurológico que alertó a sus familiares y médicos. Durante su estancia en el hospital, se le detectaron niveles bajos de socio, lo que agravó su estado físico y emocional.

Su hija Verónica Fernández Gómez confirmó que el descenso de socio ha sido controlado y que la actriz está estable: "A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar", manifestó al sitio TVNotas.

Este mes, se pudo ver a una María Antonieta bastante frágil y con ciertas dificultades para hablar, pero lúcida, en un reencuentro con su compañero de elenco de El chavo del ocho, Édgar Vivar. Él le preguntó cariñosamente cómo estaba y ella le contestó en el mismo tono: “Ahí vamos”.

Además de este episodio, la actriz ha declaro que padece fibromialgia, una condición crónica que provoca dolor musculas y fatiga, aunque ha asegurado que la mantiene bajo control.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias