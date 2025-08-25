Demandarán a Robbie Williams por los derechos de la canción Angels

Dublín,

El artista irlandés Ray Hefferman anunció que demandará al cantante británico Robbie Williams para reclamar una compensación económica “justa” por la autoría de la canción Angels, informó el diario Irish Independent.

En una entrevista con ese medio, Hefferman explicó que sus asesores legales estudian recurrir a una directiva de la Unión Europea que incluye una “cláusula superventas” destinada a proteger los derechos de autor de obras que alcanzan gran éxito comercial.

El músico recordó que en 1997 vendió los derechos de Angels a Williams por 7.500 libras esterlinas (unos 8.600 euros al cambio actual), antes de que la canción fuera publicada el 1 de diciembre de ese año como sencillo de su primer álbum en solitario, Life thru a Lens.

Según el dublinés, sus abogados reclamarán en tribunales del Reino Unido y Alemania una compensación por derechos de autor equivalente al 33 % de las futuras ganancias del tema, que suma más de 650 millones de reproducciones en Spotify.

Hefferman relató que conoció a Williams en un pub de Dublín durante la Navidad de 1996, cuando el británico acababa de abandonar Take That. Tras aquella noche, aseguró que lo llevó a su casa e interpretó para él Angels in Paris, una canción que había compuesto tras la pérdida de un embarazo de su pareja. Posteriormente, ambos alquilaron un estudio de grabación en Dublín, donde registraron una maqueta que Williams llevó al compositor Guy Chambers, con quien transformó el tema en la exitosa Angels.

El irlandés sostuvo que aceptó el trato con Williams tras la promesa de que su nombre aparecería en los créditos del álbum, algo que no ocurrió. “Con la promesa de que mi nombre aparecería, acepté el trato. Y entonces, ¡bum!, la canción triunfó”, recordó.

Hefferman reconoció que enfrenta una batalla de “David contra Goliat” contra Williams, cuya fortuna está estimada en unos 300 millones de euros. “Como compositores, nos dicen: ‘Firmaste el contrato, mala suerte’. Pero ¿por qué se nos trata con tanta ligereza, cuando nuestras canciones son la piedra angular del espectáculo?”, cuestionó.