Lil Nas X acusado de cuatro delitos graves en Los Ángeles

El rapero estadounidense Lil Nas X fue acusado de cuatro delitos graves tras ser arrestado el jueves pasado, luego de que lo vieran deambulando por Ventura Boulevard, en Los Ángeles, vistiendo únicamente ropa interior y botas de vaquero.

El artista, cuyo nombre real es Montero Hill, enfrenta tres cargos de agresión contra un agente de policía y uno de resistencia a un oficial ejecutivo, según registros del Tribunal Superior de Los Ángeles. Permanece detenido sin derecho a fianza y está previsto que comparezca hoy ante la jueza Sarah Ellenberg, en Van Nuys, donde se evaluará la posibilidad de fijarle una fianza.

Inicialmente, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no identificó al detenido, pero confirmó al medio Variety que un hombre desnudo e incoherente había sido arrestado y hospitalizado alrededor de las 5:50 de la mañana. Posteriormente, el portal TMZ difundió imágenes que muestran a Lil Nas X caminando por la calle durante la madrugada y, en otra grabación, completamente desnudo mientras interpretaba el verso de Nicki Minaj en la canción Monster.

El LAPD indicó que el arresto ocurrió tras recibir varias llamadas de vecinos que denunciaban el comportamiento errático de un hombre en la vía pública. El rapero fue detenido por agresión a un oficial y trasladado a un hospital bajo sospecha de posible sobredosis.

Previo a su arresto, Lil Nas X había compartido publicaciones en Instagram tras eliminar parte de su contenido anterior. El miércoles difundió fragmentos de canciones y fotografías del interior de su casa. En una de ellas aparecía usando las mismas botas vaqueras blancas que llevaba la noche de su detención.