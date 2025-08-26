Belinda y Bad Bunny: un encuentro en Puerto Rico que encendió las redes

La noche del 24 de agosto marcó un momento histórico para los fanáticos de la música urbana y el pop latino. La cantante mexicana Belinda sorprendió al aparecer como invitada especial en la residencia de Bad Bunny en el Coliseo José Miguel Agrelot, un encuentro que desató una ola de reacciones en plataformas digitales y medios internacionales. Durante el concierto, Bad Bunny interpretó su tema Perro Negro, en el que menciona directamente a Belinda con la frase: “Que lo’ dejas loco’, enchulao’, como Belinda”. El reguetonero se acercó a la artista en la sección VIP, donde ella se encontraba acompañada por la rapera Tokischa, y cantó frente a ella mientras ambos bailaban con complicidad. La mexicana compartió por Instagram este martes fotografías de su presencia en el show de Bad Bunny donde también compartió con Sebastián Yatra.

La química entre los artistas fue evidente tanto en el escenario como detrás de él, donde posaron juntos para fotografías que Belinda compartió en su cuenta de Instagram. En una de ellas, la cantante lucía el icónico sombrero de palma que Bad Bunny suele usar en sus presentaciones, un gesto interpretado como símbolo de camaradería y admiración mutua.

Este encuentro no fue casual