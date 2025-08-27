La familia de Travis Kelce está 'muy feliz' por su compromiso con Taylor Swift

Se dice que la familia de Travis Kelce está "muy feliz" por el compromiso de la estrella de la NFL con Taylor Swift.
La estrella deportiva de 35 años y la cantante de "Cardigan" anunciaron su compromiso el martes (26.08.25) después de dos años de noviazgo y una fuente afirmó que los padres de Travis, Donna y Ed, así como su hermano Jason y su cuñada Kylie, "adoran" a la artista.
Una fuente le dijo a la revista PEOPLE: "Ella hace todo lo posible para demostrarle a toda la familia cuánto se preocupa, no solo por Travis, sino por todos ellos, incluidos los hijos de Jason".
La fuente explicó que Taylor, de 35 años, ha impresionado a la familia de Travis Kelce con "regalos y pasteles bien pensados" a pesar de estar ocupada con sus compromisos musicales.
Agregó: "Ni siquiera saben cómo lo hace teniendo en cuenta su carrera".
La fuente continuó: "Están muy contentos de que Travis tenga a Taylor en su vida. Ella ha transformado su vida por completo y de la mejor manera, y son verdaderos compañeros. Taylor se lleva de maravilla con la familia y son sus mayores fans".
Se dice que Travis sabía que tener una relación romántica con Taylor le haría recibir mucha atención, pero era un precio que el ala cerrada de los Kansas City Chiefs estaba dispuesto a pagar porque ama mucho a la cantante.
La fuente indicó: "Tener el foco puesto en él implicó un gran aprendizaje, pero estuvo totalmente dispuesto a resolverlo con ella desde el principio porque sabía lo especial que era. Estaba decidido a que esto funcionara".
Taylor y Travis confirmaron su compromiso en una publicación de Instagram que recibió más de 16 millones de "me gusta" dentro de las tres horas de ser publicada en el sitio.
El subtítulo decía: "Tu profesora de inglés y tu instructor de gimnasio se van a casar".
Travis y Jason dieron la bienvenida a la creadora del éxito Shake it Off en su podcast New Heights a principios de este mes y la cantante elogió al as de la NFL como un "impulsor de vibraciones en la vida de todos en los que está".
Taylor explicó: "Es como, cuando tomas una foto con tu teléfono y presionas el botón para mejorar el color, eso es lo que le haces a la vida de todos".
Swift también reveló que pronto se dio cuenta de que Kelce "no estaba loco" cuando pasaban tiempo juntos, a pesar de que tenía un método inusual para cortejarla.
Ella dijo: "Sentí que realmente me estaba conociendo de una manera muy natural, muy pura, muy normal".