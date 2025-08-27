La familia de Travis Kelce está 'muy feliz' por su compromiso con Taylor Swift

Madrid, España.

Se dice que la familia de Travis Kelce está "muy feliz" por el compromiso de la estrella de la NFL con Taylor Swift.

La estrella deportiva de 35 años y la cantante de "Cardigan" anunciaron su compromiso el martes (26.08.25) después de dos años de noviazgo y una fuente afirmó que los padres de Travis, Donna y Ed, así como su hermano Jason y su cuñada Kylie, "adoran" a la artista.

Una fuente le dijo a la revista PEOPLE: "Ella hace todo lo posible para demostrarle a toda la familia cuánto se preocupa, no solo por Travis, sino por todos ellos, incluidos los hijos de Jason".

La fuente explicó que Taylor, de 35 años, ha impresionado a la familia de Travis Kelce con "regalos y pasteles bien pensados" a pesar de estar ocupada con sus compromisos musicales.

Agregó: "Ni siquiera saben cómo lo hace teniendo en cuenta su carrera".

La fuente continuó: "Están muy contentos de que Travis tenga a Taylor en su vida. Ella ha transformado su vida por completo y de la mejor manera, y son verdaderos compañeros. Taylor se lleva de maravilla con la familia y son sus mayores fans".