Taehyung de BTS lanza la primera bola en juego de los Dodgers

El ídolo surcoreano Kim Taehyung, mejor conocido como V de BTS, protagonizó un momento inolvidable ayer lunes al lanzar la primera bola ceremonial en el partido entre los Los Angeles Dodgers y los Cincinnati Reds, celebrado en el icónico Dodger Stadium.
Vestido con una camiseta personalizada de los Dodgers con el número 7 y jeans desteñidos, Taehyung subió al montículo, hizo una reverencia al lanzador Yoshinobu Yamamoto y lanzó con su mano izquierda una bola que fue atrapada sin problemas. El estadio, lleno de 49,702 fanáticos, estalló en aplausos y gritos, muchos de ellos provenientes del ARMY, el fandom global de BTS.
Antes del lanzamiento, V compartió un emotivo abrazo con la superestrella japonesa Shohei Ohtani, en un gesto que simbolizó la unión entre culturas y pasiones. Luego, el cantante pronunció con entusiasmo la icónica frase: “It’s time for Dodger baseball!”, desatando una ovación que rivalizó con la de un juego de postemporada.
La presencia de V no solo elevó la emoción del evento, sino también el precio de los boletos, que se quintuplicaron tras el anuncio de su participación. Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos del momento, convirtiéndolo en tendencia mundial.
Este evento marca una de las primeras apariciones públicas de Taehyung tras el servicio militar obligatorio, mientras BTS se prepara para su esperado regreso como grupo completo en 2026. Actualmente, V se encuentra en Estados Unidos trabajando en nuevos proyectos musicales.