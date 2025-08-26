Taehyung de BTS lanza la primera bola en juego de los Dodgers

El ídolo surcoreano Kim Taehyung, mejor conocido como V de BTS, protagonizó un momento inolvidable ayer lunes al lanzar la primera bola ceremonial en el partido entre los Los Angeles Dodgers y los Cincinnati Reds, celebrado en el icónico Dodger Stadium.

Vestido con una camiseta personalizada de los Dodgers con el número 7 y jeans desteñidos, Taehyung subió al montículo, hizo una reverencia al lanzador Yoshinobu Yamamoto y lanzó con su mano izquierda una bola que fue atrapada sin problemas. El estadio, lleno de 49,702 fanáticos, estalló en aplausos y gritos, muchos de ellos provenientes del ARMY, el fandom global de BTS.