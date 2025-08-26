Keanu Reeves presenta a Checo Pérez como piloto de Cadillac F1

El mundo del automovilismo y el espectáculo se fusionaron este martes cuando el actor canadiense Keanu Reeves presentó oficialmente al mexicano Sergio "Checo" Pérez como piloto del nuevo equipo Cadillac F1, que debutará en la temporada 2026 de Fórmula 1.
El anuncio se realizó a través de un video cinematográfico publicado en redes sociales, donde Reeves califica a Checo y a su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, como “los padrinos de la gloria americana”. Con la frase “We’ve been expecting you”, Reeves da la bienvenida a los dos pilotos que liderarán el ambicioso proyecto de Cadillac en la máxima categoría del automovilismo.
Además de ser el rostro del anuncio, Keanu Reeves será el presentador y productor ejecutivo de una serie documental que narrará el proceso de creación del equipo Cadillac F1, en colaboración con su casa productora KR+SH y los creadores de Brawn: The Impossible F1 Story.
Cadillac, respaldado por General Motors y TWG Motorsports, apuesta por la experiencia de Checo Pérez y Bottas, quienes suman más de 500 Grandes Premios, 100 podios y 16 victorias. El equipo tendrá sedes en Indiana, Carolina del Norte y Silverstone, buscando combinar ingeniería estadounidense con expertise europeo.
Checo Pérez, quien estuvo fuera de la F1 en 2025 tras su salida anticipada de Red Bull, expresó su entusiasmo por liderar este nuevo proyecto: “Es una oportunidad única para construir algo desde cero y luchar por podios”, declaró el piloto tapatío.