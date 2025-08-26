Keanu Reeves presenta a Checo Pérez como piloto de Cadillac F1

El mundo del automovilismo y el espectáculo se fusionaron este martes cuando el actor canadiense Keanu Reeves presentó oficialmente al mexicano Sergio "Checo" Pérez como piloto del nuevo equipo Cadillac F1, que debutará en la temporada 2026 de Fórmula 1.

El anuncio se realizó a través de un video cinematográfico publicado en redes sociales, donde Reeves califica a Checo y a su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, como “los padrinos de la gloria americana”. Con la frase “We’ve been expecting you”, Reeves da la bienvenida a los dos pilotos que liderarán el ambicioso proyecto de Cadillac en la máxima categoría del automovilismo.