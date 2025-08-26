¿Quiénes son los hijos de La Chilindrina y a qué se dedican?

María Antonieta de las Nieves, actriz mexicana reconocida por su icónico papel de “La Chilindrina” en la serie El Chavo del 8, ha mantenido gran parte de su vida familiar lejos de los reflectores. Sin embargo, en distintas entrevistas ha compartido detalles sobre sus dos hijos, producto de su matrimonio con el locutor y empresario Gabriel Fernández, fallecido en 2021.
La querida actriz nació en el estado de Nayarit el 22 de septiembre de 1950 y se sabe que desde muy pequeña mostró una gran inclinación por las artes escénicas.
Durante su adolescencia, María Antonieta de las Nieves se inclinó por el doblaje y participó en una gran cantidad de películas, también fue locutora y durante esta época conoció a Gabriel Fernández, quien años más tarde se convertiría en su esposo en 1971 y padre de sus hijos.
Su hija mayor es Verónica Fernández, quien desde joven prefirió mantenerse fuera del mundo del espectáculo. Tuvo una breve incursión en la actuación durante la década de los años 80, interpretando al personaje de Patty en algunos episodios especiales del programa El Chavo del 8.
Poco se sabe de su vida privada, aunque la propia actriz ha confirmado que no se dedica a la actuación ni al medio artístico, optando por un perfil más discreto.
El segundo hijo es Gabriel Fernández Jr., quien en su infancia participó en proyectos junto a su madre, pero más adelante tomó distancia de la televisión. Actualmente reside en Estados Unidos, donde ha trabajado en distintos ámbitos, alejados de la fama de su madre. Tiene un hijo llamado también Gabriel.
María Antonieta de las Nieves ha señalado que tanto Verónica como Gabriel Jr. son su mayor orgullo y que han optado por vidas tranquilas, dedicándose a sus familias y actividades profesionales fuera de la farándula.
Con una carrera artística que supera las cinco décadas, “La Chilindrina” sigue vigente en el cariño del público, aunque ha dejado claro que su faceta más importante es la de madre y abuela.