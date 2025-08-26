¿Quiénes son los hijos de La Chilindrina y a qué se dedican?

María Antonieta de las Nieves, actriz mexicana reconocida por su icónico papel de “La Chilindrina” en la serie El Chavo del 8, ha mantenido gran parte de su vida familiar lejos de los reflectores. Sin embargo, en distintas entrevistas ha compartido detalles sobre sus dos hijos, producto de su matrimonio con el locutor y empresario Gabriel Fernández, fallecido en 2021.

La querida actriz nació en el estado de Nayarit el 22 de septiembre de 1950 y se sabe que desde muy pequeña mostró una gran inclinación por las artes escénicas.

Durante su adolescencia, María Antonieta de las Nieves se inclinó por el doblaje y participó en una gran cantidad de películas, también fue locutora y durante esta época conoció a Gabriel Fernández, quien años más tarde se convertiría en su esposo en 1971 y padre de sus hijos.