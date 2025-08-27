Los amigos de Taylor Swift y Travis Kelce están felices por su compromiso

Estados Unidos.

Brittany Mahomes encabezó las felicitaciones a Taylor Swift y Travis Kelce después de que la pareja anunciara su compromiso.

La estrella de 29 años se ha vuelto cercana a la creadora del éxito "Love Story" desde que comenzó a salir con el jugador de la NFL en 2023 y recurrió a las redes sociales para expresar su alegría por la feliz noticia de su compromiso.

Brittany, quien está casada con el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, publicó en Instagram: "Dos de las personas más genuinas se conocen y se enamoran. Estoy muy feliz por ellos dos".

Patrick y Travis han sido cercanos durante mucho tiempo tanto dentro como fuera del campo, ya que han ganado tres Super Bowls juntos con los Chiefs y el mariscal de campo celebró la noticia compartiendo la publicación del anuncio conjunto de la pareja junto con un trío de corazones enamorados.

Las parejas pasan tiempo juntas regularmente fuera de la NFL y los Mahomes se unieron a Travis en un palco privado en uno de los shows de Taylor en Ámsterdam durante el "The Eras Tour" el año pasado.

Patrick, de 29 años, dijo: "Simplemente nos estábamos divirtiendo y disfrutando de una cena como cualquier otra persona. Eso es lo que lo hace tan genial. No lo hacemos más de lo que es: es simplemente amistad, compañerismo y disfrutar del éxito de todos".

Mahomes recordó que tenía algunas dudas cuando Travis le contó por primera vez sobre su romance con Taylor que se eliminaron cuando la mega estrella de la música asistió a su primer juego de la NFL en septiembre de 2023.

Al hablar en la docuserie de ESPN "The Kingdom", el mariscal de campo dijo: "Me lo dijo durante la semana. Fue uno de esos momentos que tengo que ver hasta creer".