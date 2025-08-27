Los amigos de Taylor Swift y Travis Kelce están felices por su compromiso

Brittany Mahomes encabezó las felicitaciones a Taylor Swift y Travis Kelce después de que la pareja anunciara su compromiso.
La estrella de 29 años se ha vuelto cercana a la creadora del éxito "Love Story" desde que comenzó a salir con el jugador de la NFL en 2023 y recurrió a las redes sociales para expresar su alegría por la feliz noticia de su compromiso.
Brittany, quien está casada con el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, publicó en Instagram: "Dos de las personas más genuinas se conocen y se enamoran. Estoy muy feliz por ellos dos".
Patrick y Travis han sido cercanos durante mucho tiempo tanto dentro como fuera del campo, ya que han ganado tres Super Bowls juntos con los Chiefs y el mariscal de campo celebró la noticia compartiendo la publicación del anuncio conjunto de la pareja junto con un trío de corazones enamorados.
Las parejas pasan tiempo juntas regularmente fuera de la NFL y los Mahomes se unieron a Travis en un palco privado en uno de los shows de Taylor en Ámsterdam durante el "The Eras Tour" el año pasado.
Patrick, de 29 años, dijo: "Simplemente nos estábamos divirtiendo y disfrutando de una cena como cualquier otra persona. Eso es lo que lo hace tan genial. No lo hacemos más de lo que es: es simplemente amistad, compañerismo y disfrutar del éxito de todos".
Mahomes recordó que tenía algunas dudas cuando Travis le contó por primera vez sobre su romance con Taylor que se eliminaron cuando la mega estrella de la música asistió a su primer juego de la NFL en septiembre de 2023.
Al hablar en la docuserie de ESPN "The Kingdom", el mariscal de campo dijo: "Me lo dijo durante la semana. Fue uno de esos momentos que tengo que ver hasta creer".
Taylor compartió en Instagram una serie de imágenes de la propuesta de Travis en el bosque, que recibió más de seis millones de likes en una hora de publicarse en Instagram, y el compañero de equipo de Kelce, Mike Danna, está contento con la "hermosa" noticia.
El ala defensiva de los Chiefs dijo: "Hombre, es increíble, genial por ellos. Cada vez que encuentras esa alegría, esa felicidad, es algo hermoso. Me lo dijeron hace 30 segundos. Es hermoso verlo".
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le deseó "mucha suerte" a la pareja, a pesar de haber criticado anteriormente a la cantante de Blank Space después de que ella apoyara a su rival Kamala Harris en las elecciones presidenciales del año pasado.
Les dijo a los periodistas en la Casa Blanca: "Les deseo mucha suerte. Creo que es un gran jugador. Un gran tipo. Y creo que ella es una persona estupenda".
La cuenta oficial de redes sociales de la NFL también envió buenos deseos a la pareja.
La publicación simplemente decía: "Felicitaciones a Travis y Taylor".
Artistas y celebridades también inundaron las redes sociales para felicitar a la pareja.
Avril Lavigne republicó el anuncio de Swift y Kelce con un emotivo mensaje: "¡Ay, muchísimas felicidades a @taylorswift13 y @tkelce!".
Sabrina Carpenter, quien se prepara para lanzar su séptimo álbum de estudio, "Man's Best Friend", esta semana, compartió varios emojis de corazones blancos junto con la noticia del compromiso.
Otros artistas del pop también se unieron a la celebración. Charlie Puth republicó la noticia con el siguiente texto: "¡Felicidades, Taylor y Travis! Esta es la mejor parte de la vida. ¡Estoy muy feliz por los dos!".