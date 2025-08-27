Alicia Villarreal anuncia romance con ‘tiktoker’ 11 años menor que ella

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y sí se los comparto es porque no quiero esconderme”, escribió Alicia Villarreal en redes sociales al confirmar que se está dando una nueva oportunidad en el amor tras la reciente disolución de su matrimonio con Cruz Martínez.

El distanciamiento entre ambos se produjo luego de la aparición de imágenes en las que el integrante de Kumbia Kings aparecía junto a una joven a la que apoyaba en su carrera artística.

Ahora, Alicia ha optado por la transparencia, y junto a una imagen de un tatuaje que decía “C8217”, la cantante escribió: “Seguramente me verán mucho con @cibadoficial11 con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá”.

Cibad Hernández es un creador de contenido, conferencista e influencer mexicano de 42 años, originario de la Ciudad de México. Alicia tiene 53 años, por lo que esta nueva relación ya ha recibido distintas opiniones, pero en su mayoría deseandole lo mejor a ambos.