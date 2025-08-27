Pee Wee revela que encontró muerto a su padre en la casa

El cantante abrió su corazón para compartir cómo enfrentó la muerte de su papá y aclaró su reciente detención en Texas, Estados Unidos, así como los rumores que surgieron tras el incidente.

El cantante concedió una entrevista para el programa ‘Hoy’, donde confesó que actualmente se encuentra pasando por una etapa complicada en su vida debido a la muerte de su padre.

“Hace un mes y algunas semanas perdí a mi padre. Este ha sido un duelo que estoy viviendo, que ha sido complicado. Todas las noches, todos los días, ha sido algo que me ha pegado de una manera en la que nunca me imaginé y yo fui el que me lo encontré muerto en su casa”, declaró.

La escena marcó al intérprete, pues tuvo que llamar a los servicios de emergencia para que lo auxiliaran aunque sabía que ya no había nada más que hacer.

“Lo que estaba viendo era que él ya no estaba conmigo en ese momento”, añadió.

Pee Wee desmiente rumores sobre su detención en Texas

En esta misma charla, el cantante habló sobre el arresto que sufrió en el 10 de agosto de 2025 en Texas, Estados Unidos; confirmó que fue detenido, pero desmintió que fue por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Pee Wee explicó que ese día había salido de la alberca y, al dirigirse a su casa, optó por conducir sin tenis ni camisa. Mientras conducía, recibió una llamada de su hermana, con quien conversó sobre la reciente muerte de su padre y rompió en llanto.

“Cuando yo iba manejando, mi hermana me habla y estaba llore y llore. Había salido de la alberca, como iba directo a mi casa, decidí irme sin tenis, ni camisa y yo creo que el oficial vio que mis ojos estaban rojos y no tenía tenis ni camisa y entonces me hizo la prueba de equilibrio. Fue difícil”, explicó.

De esta manera, Pee Wee negó haber conducido en estado de ebriedad y sostuvo que su estado emocional y su apariencia en ese momento se debieron a la conversación con su hermana y al contexto de duelo, no a un presunto consumo de bebidas alcohólicas.