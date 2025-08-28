El vestido que Taylor Swift luce en las fotos de su compromiso se agota en ventas

El vestido de Ralph Lauren que Taylor Swift lució en las fotos de compromiso junto a su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, se agotó en menos de 24 horas en la página web de la marca de moda estadounidense.

El traje de seda color crema y negro con el que la estrella musical estadounidense posó en redes se vendía en el portal de Ralph Lauren por poco menos de 320 dólares; tras el anuncio del compromiso de la pareja se agotaron las existencias en todos los tamaños.

Algunos portales y revistas especializadas en moda optaron por promocionar opciones que ofrecen otras marcas, similares al de la artista y por un precio menor.

Por su parte, las sandalias color marrón de Louis Vuitton todavía siguen a la venta en la web oficial de la marca por 930 dólares.