La intérprete de '7 Rings' compartió en sus redes sociales un total de 27 conciertos que comenzarán el 6 de junio de 2026 en la ciudad de Oakland, en California

  • 28 de agosto de 2025 a las 10:35 -
  • Agencia EFE
Ariana Grande regresa a los escenarios con su gira 'The Eternal Sunshine'

Foto de archivo de la cantante Ariana Grande.

David Swanson / EFE
Los Ángeles.

La estrella estadounidense Ariana Grande anunció este jueves su regreso en 2026 a los escenarios con 'The Eternal Sunshine', su primera gira en siete años tras su último disco, con el que recorrerá Norteamérica y contará con cinco paradas en Londres.

La intérprete de '7 Rings' compartió en sus redes sociales un total de 27 conciertos que comenzarán el próximo 6 de junio en la ciudad de Oakland, en California, y pasarán por otras ciudades como Los Ángeles, Boston, Brooklyn o Chicago para luego saltar a Londres, donde actuará el 15, 16, 19, 20 y 23 de agosto.

La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, 'Eternal Sunshine', una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

Las entradas saldrán a la venta a partir del próximo 10 de septiembre, en lo que supone el regreso de Ariana Grande a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes 'Sweetener' y 'Thank U, Next'.

Desde entonces, la cantante se ha centrado en proyectos como el exitoso musical de fantasía 'Wicked', donde interpreta a Glinda y cuya segunda parte se estrenará el próximo 21 de noviembre.

La primera entrega estuvo nominada a diez premios Óscar, de los cuales ganó dos.

