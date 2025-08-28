El padre de Travis Kelce asegura que la 'felicidad' de su hijo es Taylor Swift

Ed Kelce, el padre de Travis Kelce, asegura que la "felicidad" de su hijo se debe a su novia Taylor Swift.
El ala cerrada de los Kansas City Chiefs ha estado saliendo con la superestrella del pop de 35 años e hicieron público su romance cuando Taylor asistió a uno de sus juegos en septiembre de 2023.
Y sus padres no dudan de que la pareja esté locamente enamorada.
Al hablar con la revista PEOPLE en el estreno de The Kingdom en Kansas City el domingo (24.08.25), Ed respondió cuando le preguntaron sobre el origen de la felicidad de Travis: "Taylor. No hay duda al respecto".
Cuando se le preguntó sobre la aparición de Taylor en el podcast New Heights de Travis y su hermano Jason Kelce, para anunciar el lanzamiento de su próximo álbum, The Life of a Showgirl, dijo: "Creo que fue increíble. Fue genial verlos ir y venir. Son dos personas que, obviamente, están muy enamoradas".
La madre de Travis, Donna Kelce, declaró al medio: "Fue auténtico. Creo que a todos les encantó verla, y fue un podcast muy cariñoso".
En la emisión, Taylor comparó el intento de Travis de cortejarla con estar en una película de John Hughes.
Mientras hablaba sobre el fallido intento del jugador de tener una pulsera de la amistad que él le hizo llevar a un encuentro en New Heights, Taylor admitió que se sintió conmovida por sus gestos de la vieja escuela para llamar su atención.
Ella dijo: "Este tipo no consiguió una reunión y está convirtiendo el problema en un problema de todos. Eso fue lo que pensé al principio... ¿Se dan cuenta? Ni siquiera contactó con nuestra agencia. Vino con Pat [Mahomes] y pensó que, como conocía a la ascensorista, podría hablar con ella sobre bajar a mi camerino. Me sentí como si estuviera en una película de John Hughes de los 80, y él estaba parado afuera de mi ventana con un radiocasete diciendo: '¡Quiero salir contigo! ¿Quieres tener una cita conmigo? ¡Te hice una pulsera de la amistad! ¿Quieres salir conmigo?'".
La creadora del éxito Love Story admitió que Travis resultó ser el chico que ella había estado manifestando en sus canciones.
Ella sonrió: "Pensé: 'Si este tipo no está loco, esto es algo sobre lo que he estado escribiendo canciones desde que era adolescente'".
Y la estrella deportiva de 35 años usó sus letras para descubrir la mejor manera de impresionar a Taylor.
Dijo: "Estaba sentado allí en el Eras Tour escuchando cada una de esas canciones y pensando: 'Sé exactamente lo que ella quiere que haga'... Soy el hombre más afortunado del mundo".
Taylor admitió: "Fue una locura, pero funcionó. Me alegro de que haya funcionado".