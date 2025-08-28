El padre de Travis Kelce asegura que la 'felicidad' de su hijo es Taylor Swift

Madrid, España.

Ed Kelce, el padre de Travis Kelce, asegura que la "felicidad" de su hijo se debe a su novia Taylor Swift.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs ha estado saliendo con la superestrella del pop de 35 años e hicieron público su romance cuando Taylor asistió a uno de sus juegos en septiembre de 2023.

Y sus padres no dudan de que la pareja esté locamente enamorada.

Al hablar con la revista PEOPLE en el estreno de The Kingdom en Kansas City el domingo (24.08.25), Ed respondió cuando le preguntaron sobre el origen de la felicidad de Travis: "Taylor. No hay duda al respecto".

Cuando se le preguntó sobre la aparición de Taylor en el podcast New Heights de Travis y su hermano Jason Kelce, para anunciar el lanzamiento de su próximo álbum, The Life of a Showgirl, dijo: "Creo que fue increíble. Fue genial verlos ir y venir. Son dos personas que, obviamente, están muy enamoradas".

La madre de Travis, Donna Kelce, declaró al medio: "Fue auténtico. Creo que a todos les encantó verla, y fue un podcast muy cariñoso".