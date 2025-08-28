Netflix anuncia la fecha de estreno de la serie de Juan Gabriel

México.

Esta mañana Netflix apareció en redes sociales con el tráiler oficial de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, una serie documental que nos recordará que el cantante sigue viviendo en los corazones de millones de personas. ¡Y también confirmó la fecha de estreno!

Juan Gabriel murió un 28 de agosto de 2016 y a 9 años de su muerte, Netflix usó su aniversario luctuoso para anunciar uno de los proyectos más esperado por los mexicanos: una serie que recordará la vida del Divo de Juárez.

De acuerdo con lo que reveló la plataforma de streaming, este nuevo proyecto llegará a nuestras pantallas el próximo 30 de octubre. La noticia, como era de esperarse, emocionó a los fans del intérprete de éxitos como Así fue, Hasta que te conocí o Por qué me haces llorar.



“Una celebración a su vida y a su obra, eso es ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’. La serie documental de María José Cuevas llega a Netflix este 30 de octubre”, escribió Netflix esta mañana para acompañar el tráiler oficial.



Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero es una serie documental de Netflix en la que se recordarán sus años antes de la fama, es decir, no como el Divo de Juárez, sino como Alberto Aguilera Valadez, nombre real del intérprete, su éxito como cantante y el gran luto que dejó en México tras su fallecimiento en 2016.

