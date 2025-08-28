Tegucigalpa

La celebridad Khloé Kardashian ha recibido recientemente un tratamiento médico avanzado desarrollado por Unlimited Bio, una empresa biotecnológica cofundada y liderada por Iván Morgunov y Anna Vakhrusheva, especializada en innovaciones genéticas y terapias de longevidad.

La terapia forma parte de un conjunto de tratamientos genéticos de vanguardia enfocados en longevidad, rejuvenecimiento celular y mejora cognitiva.



Unlimited Bio, cofundada por Iván Morgunov y Anna Vakhrusheva forma parte del polo biotecnológico que se desarrolla en Próspera ZEDE, junto con internacionales empresas como Infinita City.

Ivan Morgunov, empresario enfocado en detener el envejecimiento, fundó Unlimited Bio en alianza con Anna Vakhrusheva, quien cuenta con una sólida trayectoria en biotecnología y vacunas. Durante su carrera, dirigió el desarrollo de la primera vacuna recombinante contra el SARS-CoV-2 en Rusia, Betuvax JSC, llevándola desde la fase de investigación y desarrollo hasta los ensayos clínicos en apenas dos años.

El tratamiento aplicado a Kardashian forma parte de las terapias genéticas de vanguardia que Unlimited Bio hizo posible bajo el ecosistema de Próspera ZEDE, donde opera bajo la Regulación de Servicios de Salud A de Próspera, un marco regulatorio que combina altos estándares, rapidez, innovación y un enfoque de riesgos basado en pólizas de seguros y supervisión ética, en contraposición a los largos y complejos procesos regulatorios convencionales.

Kardashian, quien ha sido abierta sobre su interés en el bienestar y la estética, se une a una creciente lista de figuras internacionales que exploran tratamientos avanzados en biotecnología.