La celebridad Khloé Kardashian ha recibido recientemente un tratamiento médico avanzado desarrollado por Unlimited Bio, una empresa biotecnológica cofundada y liderada por Iván Morgunov y Anna Vakhrusheva, especializada en innovaciones genéticas y terapias de longevidad.
La terapia forma parte de un conjunto de tratamientos genéticos de vanguardia enfocados en longevidad, rejuvenecimiento celular y mejora cognitiva.
Unlimited Bio, cofundada por Iván Morgunov y Anna Vakhrusheva forma parte del polo biotecnológico que se desarrolla en Próspera ZEDE, junto con internacionales empresas como Infinita City.
Ivan Morgunov, empresario enfocado en detener el envejecimiento, fundó Unlimited Bio en alianza con Anna Vakhrusheva, quien cuenta con una sólida trayectoria en biotecnología y vacunas. Durante su carrera, dirigió el desarrollo de la primera vacuna recombinante contra el SARS-CoV-2 en Rusia, Betuvax JSC, llevándola desde la fase de investigación y desarrollo hasta los ensayos clínicos en apenas dos años.
El tratamiento aplicado a Kardashian forma parte de las terapias genéticas de vanguardia que Unlimited Bio hizo posible bajo el ecosistema de Próspera ZEDE, donde opera bajo la Regulación de Servicios de Salud A de Próspera, un marco regulatorio que combina altos estándares, rapidez, innovación y un enfoque de riesgos basado en pólizas de seguros y supervisión ética, en contraposición a los largos y complejos procesos regulatorios convencionales.
Kardashian, quien ha sido abierta sobre su interés en el bienestar y la estética, se une a una creciente lista de figuras internacionales que exploran tratamientos avanzados en biotecnología.
Perfil de Khloé Kardashian: fama global y evolución estética
Khloé Kardashian es empresaria, personalidad de televisión y fundadora de la marca de ropa Good American. Alcanzó fama mundial como parte del reality show Keeping Up with the Kardashians, y ha mantenido presencia constante en medios y redes sociales por su estilo, emprendimientos y transformaciones físicas.
En julio de 2025, Kardashian reveló públicamente los procedimientos estéticos que ha realizado en los últimos 15 años:
Rinoplastia con el Dr. Raj Kanodia, en Beverly Hills. Depilación láser en la línea del cabello y en el cuerpo. Botox y Sculptra en 7Q Spa, donde también le removieron un tumor en la mejilla. Rellenos faciales (aclaró que no se aplica nuevos desde hace años). Sofwave, terapia láser reafirmante. Hilos de colágeno en cuello y mentón, como alternativa al lifting. Faciales con esperma de salmón, péptidos y vitaminas y la pérdida de 40 kilos lograda de manera gradual con entrenamiento personalizado.
La empresaria también se hizo p[ublico recientemente un tratamiento de células madres que se realiz[o con el Dr. Khan. "Hago ejercicio 5 días a la semana, así que tener algo que me ayude con la recuperación, la inflamación y el bienestar general, es el siguiente nivel. Sin mencionar el bono de anti-envejecimiento", explicó en sus redes sociales.
"Estoy asombrada por la ciencia y tengo mucha esperanza para el futuro. Mi sueño es que un día tratamientos como este sean accesibles y asequibles para todos, en todas partes."
La empresaria ha sido elogiada por su transparencia y sentido del humor respecto a sus procedimientos, afirmando que en 2025 existen múltiples opciones antes de recurrir a cirugías invasivas.