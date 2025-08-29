'Monsters', sobre Ed Gein, se estrenará en Netflix el 3 de octubre

La tercera temporada de la aclamada serie antológica 'Monsters', dedicada al caso de Ed Gein, conocido como "el carnicero de Plainfield", se estrenará el próximo 3 de octubre, anunció este miércoles Netflix.

Protagonizada por el actor británico Charlie Hunnam, la nueva entrega seguirá "al padrino de todos los asesinos en serie, Ed Gein", quién en la década de 1950 "rondaba los campos helados de la Wisconsin rural, asesinando y profanando los cuerpos de numerosas mujeres", informó la plataforma en un comunicado.

"Sus crímenes inspiraron múltiples películas clásicas de terror, como 'El silencio de los corderos', 'Psicosis' y 'La matanza de Texas'", agregó el escrito.

Las anteriores entregas de este proyecto, dirigido por Ryan Murphy e Ian Brennan, incluyeron la historia del asesino y agresor sexual Jeffrey Dahmer en 2022 que optó a seis premios Emmy.

Por su parte, la segunda temporada relató el drama de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, los asesinos de sus padres José y Kitty Menéndez en su casa de Beverly Hills (California) en 1989.

Esta última, cuenta con 11 nominaciones a los Emmy de esta edición, cuyos resultados se darán a conocer en una gala en Los Ángeles el próximo 14 de septiembre y entre los que figura el español Javier Bardem en la categoría a mejor actor de reparto por su interpretación del padre de los hermanos.

Con la serie, el caso de los hermanos Menéndez recobró notoriedad pública, a la que se sumaron un documental y el revuelo levantado por una nueva generación que observa con otros ojos a quienes se les consideró como unos asesinos despiadados.