Katheryn Banegas estrena NAH, su nueva propuesta musical

La cantante hondureña Katheryn Banegas regresó oficialmente a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado NAH, disponible desde este viernes en todas las plataformas digitales. El tema representa un giro estilístico en su carrera y marca el inicio de una nueva etapa creativa para la artista originaria de Choluteca.
A través de sus redes sociales, Katheryn compartió un mensaje emotivo con sus seguidores: “Gracias por el recibimiento de algo totalmente diferente. Y claro, estamos empezando de cero después de tantos años”. La cantante confesó sentirse nerviosa por la reacción del público, pero agradecida por el trabajo realizado junto al productor Octavio Nieto y el ingeniero de mezcla Santiago, destacando que el resultado “está de locos”.
El sencillo NAH llega tras un periodo de silencio musical, en el que Katheryn se ha dedicado a redefinir su estilo y explorar nuevas influencias. El diseño visual del proyecto —fotografía y vestuario— fue realizado por Mond Studio MX y el diseñador Da.Alrt, aportando una estética audaz y contemporánea que acompaña el sonido renovado de la artista.
Katheryn Banegas se dio a conocer a nivel internacional tras su participación en La Academia México en 2018, donde obtuvo el tercer lugar y se ganó el cariño del público latinoamericano. Su primer sencillo como solista, Amor Suicida, fue lanzado bajo el sello de Universal Music México en 2019.
Su estilo ha evolucionado del pop romántico hacia propuestas más arriesgadas, como lo demuestra NAH, que mezcla elementos de pop alternativo con una producción moderna.
Aunque aún no ha revelado todos los detalles de su nuevo proyecto, Katheryn adelantó que habrá más sorpresas próximamente: “Más adelante les iré revelando más detalles de este proyecto y todo lo que hubo detrás”, escribió en su publicación, generando expectativa entre sus seguidores.
El regreso de Katheryn Banegas ha sido recibido con entusiasmo por sus fans, quienes celebran su valentía al reinventarse y apostar por una propuesta diferente. En plataformas como Instagram y TikTok, el sencillo ha comenzado a generar interacción y comentarios positivos.
Con NAH, Katheryn no solo retoma su carrera musical, sino que reafirma su compromiso con la autenticidad artística. Su mensaje de “empezar de cero” resuena como una declaración de independencia creativa, y su regreso promete abrir nuevas puertas en la música nacional e internacional.