Katheryn Banegas estrena NAH, su nueva propuesta musical

La cantante hondureña Katheryn Banegas regresó oficialmente a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado NAH, disponible desde este viernes en todas las plataformas digitales. El tema representa un giro estilístico en su carrera y marca el inicio de una nueva etapa creativa para la artista originaria de Choluteca.

A través de sus redes sociales, Katheryn compartió un mensaje emotivo con sus seguidores: “Gracias por el recibimiento de algo totalmente diferente. Y claro, estamos empezando de cero después de tantos años”. La cantante confesó sentirse nerviosa por la reacción del público, pero agradecida por el trabajo realizado junto al productor Octavio Nieto y el ingeniero de mezcla Santiago, destacando que el resultado “está de locos”.

El sencillo NAH llega tras un periodo de silencio musical, en el que Katheryn se ha dedicado a redefinir su estilo y explorar nuevas influencias. El diseño visual del proyecto —fotografía y vestuario— fue realizado por Mond Studio MX y el diseñador Da.Alrt, aportando una estética audaz y contemporánea que acompaña el sonido renovado de la artista.