¿Por qué Cardi B está en juicio actualmente?

La rapera estadounidense Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, enfrenta esta semana un juicio civil en Los Ángeles por una demanda presentada por Emani Ellis, exguardia de seguridad que la acusa de agresión física, insultos raciales y daños emocionales derivados de un altercado ocurrido en 2018.

El incidente habría tenido lugar en un consultorio médico de Beverly Hills, cuando Cardi B estaba embarazada de cuatro meses y aún no había revelado públicamente su estado. Ellis afirma que la artista la escupió, la arañó con una uña larga, le cortó la cara y la ridiculizó con comentarios ofensivos sobre su físico y desempeño laboral.

La demanda fue presentada en 2020 y solicita una compensación de 24 millones de dólares por agresión, negligencia, angustia emocional y privación ilegal de la libertad. Ellis sostiene además que Cardi B usó su fama para que fuera despedida y que incluso participó en la destrucción de grabaciones de seguridad que podrían haber documentado el incidente.

Cardi B ha negado todas las acusaciones, asegurando que el encuentro fue únicamente verbal. En su testimonio del 26 de agosto, afirmó que Ellis la siguió por el pasillo del consultorio e intentó grabarla sin su consentimiento. La rapera dijo que le pidió que se alejara y que nunca hubo contacto físico entre ambas.

Durante el juicio, la defensa de Cardi B presentó testigos que respaldan su versión, entre ellos una recepcionista y un médico que declararon no haber presenciado ninguna agresión. También se presentó evidencia sobre la longitud de las uñas de la artista para refutar la posibilidad de que causara el corte facial.

El proceso judicial comenzó el 25 de agosto y ha captado gran atención mediática, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por momentos virales, como la confusión de un abogado sobre las pelucas de Cardi B, que generó memes y comentarios en redes sociales.

Ellis testificó que se emocionó al ver a la rapera en el ascensor y que intentó tranquilizarla diciendo que no revelaría su visita médica. Sin embargo, según su versión, la situación se tornó tensa rápidamente y derivó en el supuesto ataque físico y verbal.

El juicio se desarrolla en dos fases: primero se determinará si Cardi B es legalmente responsable del incidente, y luego se decidirá si Ellis recibirá una compensación económica. El juez ha restringido el uso de antecedentes legales previos de la artista para evitar influencias indebidas sobre el jurado.

Cardi B, de 32 años, ha enfrentado otros procesos legales, entre ellos una demanda por agresión durante un concierto en Las Vegas en 2023. En ese caso, arrojó un micrófono al público tras recibir agua, golpeando presuntamente a una fan, quien también busca compensación por daños físicos y emocionales.

Durante el juicio actual, Cardi B ha mantenido una actitud firme y ampliamente comentada en medios. Sus respuestas directas y su estilo han convertido las audiencias en un espectáculo viral, con clips que circulan masivamente en redes sociales.

El próximo 2 de septiembre se presentarán los argumentos finales del caso, tras lo cual el jurado comenzará las deliberaciones. El veredicto podría tener implicaciones importantes para la imagen pública y la carrera artística de la rapera.

Mientras tanto, la industria musical y sus seguidores observan con atención el desarrollo del proceso, que ha puesto en el centro del debate temas como el abuso de poder, la privacidad de las figuras públicas y el impacto de la fama en procesos judiciales.