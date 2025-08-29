Bon Jovi regresa con Forever (Legendary Edition)

La legendaria banda de rock Bon Jovi anunció el lanzamiento de Forever (Legendary Edition), una reedición colaborativa de su álbum de 2024, que saldrá al mercado el próximo 24 de octubre de 2025 a través de Island Records.
Este nuevo proyecto incluye 14 temas reinventados con la participación de artistas de diversos géneros, consolidando un homenaje a la amistad, la resiliencia y la diversidad musical. Jon Bon Jovi expresó que este disco representa “una enorme alegría y gratitud”, y refleja el espíritu de comunidad que ha marcado su carrera. “Siempre hay algo más grande que yo, y ese algo somos nosotros”, dijo en una entrevista reciente.
Entre los colaboradores destacan Bruce Springsteen, Avril Lavigne, Robbie Williams, Joe Elliott, de Def Leppard; Jelly Roll, James Bay, Jason Isbell, Ryan Tedder, Billy Falcon, The War & Treaty, Lainey Wilson, Marcus King y Carin León, quien aporta un toque de regional mexicano.
El álbum abre con el tema inédito Red, White & Jersey, seguido por Hollow Man, un dueto con Springsteen ya disponible en plataformas digitales. Estas canciones marcan el tono emocional y colaborativo del disco, que Jon Bon Jovi describió como “un álbum nacido de la necesidad”.
La reedición surge como respuesta a los problemas de salud vocal que ha enfrentado Jon Bon Jovi. Tras una cirugía de cuerdas vocales y un largo proceso de rehabilitación, el cantante reconoció que no podía salir de gira, lo que lo llevó a convocar a sus amigos músicos para reinterpretar el álbum original desde una nueva perspectiva.
Forever, en su versión original, fue lanzado en junio de 2024 como parte de la celebración de los 40 años de trayectoria de la banda. El disco fue bien recibido por la crítica y los fans, pero la imposibilidad de promocionarlo en vivo motivó esta nueva edición colaborativa, que busca mantener viva la energía del proyecto.
Bon Jovi, originario de Nueva Jersey, ha sido una de las bandas más influyentes del rock desde su formación en 1983. Con éxitos como Livin’ on a Prayer, It’s My Life y Always, ha vendido más de 130 millones de discos en todo el mundo y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.
La agrupación no ha salido de gira en más de tres años, lo que ha generado especulaciones sobre su continuidad. Sin embargo, Jon Bon Jovi reafirmó su compromiso con la música, mientras que el baterista Tico Torres desmintió rumores de retiro al asegurar: “Los músicos no se retiran, especialmente yo”.
El listado de canciones incluye duetos que cruzan géneros y generaciones, como Living In Paradise con Avril Lavigne, We Made It Look Easy con Robbie Williams y Walls Of Jericho con Joe Elliott. Cada tema ofrece una reinterpretación emocional y estilística del material original.
La colaboración con Carin León en We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil ha sido especialmente celebrada por los fans latinoamericanos, quienes la ven como una muestra de apertura cultural y reconocimiento al talento regional.