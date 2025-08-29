Bon Jovi regresa con Forever (Legendary Edition)

Este nuevo proyecto incluye 14 temas reinventados con la participación de artistas de diversos géneros, consolidando un homenaje a la amistad, la resiliencia y la diversidad musical. Jon Bon Jovi expresó que este disco representa “una enorme alegría y gratitud”, y refleja el espíritu de comunidad que ha marcado su carrera. “Siempre hay algo más grande que yo, y ese algo somos nosotros”, dijo en una entrevista reciente.