Sabrina Carpenter rompe moldes con Man’s Best Friend

La cantante y actriz estadounidense Sabrina Carpenter ha vuelto a sacudir el panorama pop con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, “Man’s Best Friend”, una producción que combina sensualidad, irreverencia y una crítica velada a los convencionalismos sociales.
El disco, lanzado este viernes, ha generado tanto entusiasmo como controversia, consolidando a Carpenter como una figura audaz en la música contemporánea.
Desde su portada provocadora —que fue modificada tras recibir críticas por perpetuar estereotipos misóginos— hasta sus letras explícitas, el álbum no deja indiferente a nadie.
Carpenter lo dejó claro en una entrevista con CBS News: “El álbum no es para quienes se aferran a sus joyas”, en referencia a los oyentes más conservadores. Su intención, según explicó, es ofrecer diversión sin filtros ni disculpas.
La artista, de 26 años, ha construido su carrera sobre una estética pop atrevida y teatral. En “Man’s Best Friend”, esta fórmula se intensifica con la colaboración de Jack Antonoff, productor de Taylor Swift, y John Ryan, quien también trabajó en su anterior disco “Short n’ Sweet”, ganador del Grammy.
El resultado es un álbum con 12 canciones, nueve de ellas marcadas como explícitas, que exploran temas como el deseo, la vulnerabilidad y la autoafirmación.
Críticos como Victoria Segal del Times y Adam White de The Independent han coincidido en otorgarle tres estrellas, destacando algunos temas como “House Tour” por su energía ochentera y pegajosa, aunque también señalaron que el álbum en conjunto no logra sostener la promesa de su imagen provocadora.
“Hubiera sido increíble si el álbum aplastara la mirada masculina para siempre”, escribió Segal, lamentando que la música no esté a la altura del discurso visual.
En declaraciones a Rolling Stone, Carpenter explicó que el disco no fue concebido como una competencia consigo misma, sino como una exploración más libre de su identidad artística.
“Me pareció auténtico y a mucha otra gente le pareció auténtico. Es raro que coincidan”, dijo sobre el proceso creativo que la llevó a este nuevo trabajo.
“Man’s Best Friend” es, en palabras de Carpenter, “simplemente diversión”. Pero detrás de esa aparente ligereza hay una propuesta que desafía los límites del pop comercial, cuestiona los estándares de feminidad y celebra la libertad de expresión. En tiempos donde la autenticidad se valora más que nunca, Sabrina Carpenter parece haber encontrado su voz, aunque no todos estén listos para escucharla.