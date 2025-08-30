Septiembre de regresos y muchas series: de ‘Wednesday’ a ‘Dexter’

Septiembre trae más de una veintena de estrenos, entre ellos el regreso de Tim Burton con la segunda parte de la nueva temporada de 'Wednesday', la segunda entrega de la comedia ‘Poquita fe’ o el resurgir de ‘Dexter’ y su asesino con moral.
El arranque del mes será un buen momento para seguir de viaje y explorar los nuevos escenarios que componen la historia de la carismática hija mayor de la familia Addams, a partir del 3 de septiembre en Netflix.
Los inquietantes bosques de Irati (Navarra) también podrán visitarse en la cuarta temporada de ‘La Caza’, disponible el 4 de septiembre en Movistar Plus+, y donde Silvia Alonso, Megan Montaner, Félix Gómez y Roger Casamajor presenciarán el asesinato de una mujer.
El 6 de septiembre dará la bienvenida a dos historias aceleradas: ‘Confidence Queen’, la primera serie coreana original de Prime Video, y ‘Task’, la gran apuesta del mes de HBO Max que sigue el camino de Jon (Mark Ruffalo), un agente del FBI de la ciudad de Filadelfia.
La quinta temporada de ‘Solo asesinatos en el edificio’ prolonga el suspense, con el atractivo trío formado por Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short que se reúne en Disney Plus+ el día 9 para resolver, con humor, la misteriosa muerte de un portero del Alcornia, una emblemática construcción de la ciudad de Nueva York.
Menos risas trae el 10 de septiembre en Netflix ‘Las muertas’, basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, y ‘La Novia’, una serie en la que la obsesión de una madre hace que se enfrente a la pareja de su hijo.
La misma plataforma ampliará su catálogo de series románticas y dramáticas el día 11 con los estrenos de ‘Diario de una chica experta en desastres de amor’ y ‘Beauty in Black’.
El 12 será el día del regreso en SkyShowtime de Michael C. Hall en ‘Dexter: Resurrección’, un punto y seguido de la serie original que se desarrolla semanas después de la supuesta muerte de uno de sus personajes, quien ahora deberá buscar a su hijo e intentar resolver su turbio pasado.
El 14 le llega el turno a Álvaro (Gabriel Guevara) y Carlos (Hugo Welzel) con ‘Mar afuera’ (Atresplayer), la historia de dos internos de un centro de menores que cumplen condena en un entorno hostil.
Tras doce divertidas temporadas de ‘Futurama’, la serie de dibujos para adultos regresa a Disney Plus+ el 16 de septiembre con nuevos capítulos que desde 1999 apuestan por el humor negro y la ciencia ficción animada.
El día siguiente la plataforma de Disney estrena una comedia musical, ‘Electric Bloom’, la historia de tres amigas que integran un grupo pop que referencia al título de la serie.
Precisamente, el 17 es una fecha concurrida en la que se estrenan la segunda temporada de ‘Gen V’ (Prime Video), el ‘spin off’ de la serie de superhéroes ‘The Boys’, y la cuarta temporada de ‘The morning show’ (Apple TV), con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston.
Otros rostros reconocibles protagonizan ‘Black Rabbit’, la miniserie que llega a Netflix el 18 de septiembre con el propósito de enemistar a Jude Law y a Jason Bateman, dos hermanos que en la ficción se enfrentan a peligros que amenazan con arruinar sus vidas.
A esta plataforma llega el 19 de septiembre ‘El refugio atómico’, de los creadores de ‘La casa de papel’ y protagonizada por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel y Natalia Verbeke, un thriller sobre un grupo de multimillonarios refugiados en un búnker de lujo ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes.
El 24 también pisa fuerte con ‘Slow Horses’ (Apple Tv), un drama de espía británicos liderado por Gary Oldman, y ‘Hotel Costierra’ (Prime Video), que apuesta por la acción con el actor estadounidense Jesse Williams, un exmarine que regresa a Italia para trabajar en un exclusivo hotel.
‘Alice in Borderland’ continúa con el estreno en Netflix de su tercera temporada. El 25 de septiembre, la serie japonesa basada en el manga de Haro Aso, seguirá la historia de Arisu y Usagi y su paso por este peligroso mundo del país de las pesadillas.
Sylvester Stallone reaparece en la tercera temporada de ‘Tulsa King’ que llega a SkyShowtime el 25 septiembre, plasmando el reencuentro entre Dwight y sus mayores adversarios.
Por su parte, el 26 de septiembre, ‘The Savant’, protagonizada y producida por la ganadora del Óscar Jessica Chastain, traerá a Apple TV un thriller de ocho episodios sobre una infiltrada en grupos extremistas de odio para poder actuar justo antes de que puedan sembrar el caos.
Aún a falta de confirmar el día exacto, Movistar Plus+ ha anunciado que en septiembre Raúl Cimas y Esperanza Pedreño llegarán con una nueva temporada de ‘Poquita fe’ tras unos exitosos primeros episodios llenos de reflexiones sociales plasmados desde la comedia que les valió el Ondas en 2023 en el género de series de esta categoría.
Para otoño, sin concretar tampoco más, se ha anunciado la nueva serie de Leticia Dolera, ‘Pubertat’, atravesada por los temas de crecer y el consentimiento, un original de HBO Max en seis capítulos que contará la denuncia de una agresión sexual en la que se verán involucrados tres adolescentes.