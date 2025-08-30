Septiembre de regresos y muchas series: de ‘Wednesday’ a ‘Dexter’

Septiembre trae más de una veintena de estrenos, entre ellos el regreso de Tim Burton con la segunda parte de la nueva temporada de 'Wednesday', la segunda entrega de la comedia ‘Poquita fe’ o el resurgir de ‘Dexter’ y su asesino con moral. El arranque del mes será un buen momento para seguir de viaje y explorar los nuevos escenarios que componen la historia de la carismática hija mayor de la familia Addams, a partir del 3 de septiembre en Netflix. Los inquietantes bosques de Irati (Navarra) también podrán visitarse en la cuarta temporada de ‘La Caza’, disponible el 4 de septiembre en Movistar Plus+, y donde Silvia Alonso, Megan Montaner, Félix Gómez y Roger Casamajor presenciarán el asesinato de una mujer. El 6 de septiembre dará la bienvenida a dos historias aceleradas: ‘Confidence Queen’, la primera serie coreana original de Prime Video, y ‘Task’, la gran apuesta del mes de HBO Max que sigue el camino de Jon (Mark Ruffalo), un agente del FBI de la ciudad de Filadelfia. La quinta temporada de ‘Solo asesinatos en el edificio’ prolonga el suspense, con el atractivo trío formado por Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short que se reúne en Disney Plus+ el día 9 para resolver, con humor, la misteriosa muerte de un portero del Alcornia, una emblemática construcción de la ciudad de Nueva York. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Menos risas trae el 10 de septiembre en Netflix ‘Las muertas’, basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, y ‘La Novia’, una serie en la que la obsesión de una madre hace que se enfrente a la pareja de su hijo. La misma plataforma ampliará su catálogo de series románticas y dramáticas el día 11 con los estrenos de ‘Diario de una chica experta en desastres de amor’ y ‘Beauty in Black’. El 12 será el día del regreso en SkyShowtime de Michael C. Hall en ‘Dexter: Resurrección’, un punto y seguido de la serie original que se desarrolla semanas después de la supuesta muerte de uno de sus personajes, quien ahora deberá buscar a su hijo e intentar resolver su turbio pasado. El 14 le llega el turno a Álvaro (Gabriel Guevara) y Carlos (Hugo Welzel) con ‘Mar afuera’ (Atresplayer), la historia de dos internos de un centro de menores que cumplen condena en un entorno hostil. Tras doce divertidas temporadas de ‘Futurama’, la serie de dibujos para adultos regresa a Disney Plus+ el 16 de septiembre con nuevos capítulos que desde 1999 apuestan por el humor negro y la ciencia ficción animada. El día siguiente la plataforma de Disney estrena una comedia musical, ‘Electric Bloom’, la historia de tres amigas que integran un grupo pop que referencia al título de la serie. Precisamente, el 17 es una fecha concurrida en la que se estrenan la segunda temporada de ‘Gen V’ (Prime Video), el ‘spin off’ de la serie de superhéroes ‘The Boys’, y la cuarta temporada de ‘The morning show’ (Apple TV), con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston.