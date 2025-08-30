Mario Bautista llevará "un mensaje de unión" a la final de la Leagues Cup

El cantante mexicano Mario Bautista llevará "un mensaje de unión" entre el fútbol y la música a la final de la Leagues Cup de mañana domingo 31 de agosto entre Seattle Sounders F.C. e Inter Miami, donde interpretará el himno oficial de la Leagues Cup, 'Nuestros Colores'.
"Estoy muy agradecido de poder ir a la Leagues Cup, de cantar en un partido donde Messi va a jugar (...) se me hace una locura, es un sueño hecho realidad", indicó el artista, de 29 años, este viernes en una entrevista con EFE.
El himno, producido por el dos veces ganador a un premio Grammy Emilio Estefan Jr., ha sido la pieza musical de esta competición anual, que reúne en Estados Unidos a la Major League Soccer (MLS), la principal liga estadounidense y de Canadá; y la Liga MX, la competición de fútbol más importante de México.
La canción, cuya versión de este año reúne a Bautista con Taboo, integrante de Black Eyed Peas; Emily Estefan; Emilio Regueira, vocalista de Los Rabanes; y el artista emergente Richaelio, está "llena de energía, alegría, felicidad y de celebración", explicó.
"La música y el fútbol unen a las masas y 'Nuestros Colores' es esa perfecta dosis de las dos" y, en ese sentido, "me encanta poder ser quien lleva este mensaje de unión", agregó Bautista.
Con una audiencia global de más de 20 millones de seguidores y más de 1.500 millones de reproducciones en sus canciones con sus fusiones de géneros como el pop, el urbano y los sonidos regionales mexicanos, al artista le enorgullece que su música, en el que destacan éxitos como 'Baby Girl' o 'Brindo', traspase fronteras en un país en el que la comunidad hispana o latina representa en torno al 20 % de la población.
"Tal vez en México hay más fanatismo de gritar y volverse loco, pero en Estados Unidos también valoran mucho todo lo que estoy haciendo a través de mis letras, a través de mi música y me emociona mucho que mi música esté cruzando la barrera del idioma", dice.
Para Bautista, el arte constituye un factor importante de nexo y enlace cultural. "Muchas veces no se habla el mismo idioma, pero se entiende y se conecta a través de ella", insiste.
Es por ello que "la música está hecha para que el ser humano goce, disfrute, baile y celebre", sentencia.
La final de Leagues Cup 2025 en el estadio Lumen Field de Seattle marca el primer enfrentamiento en más de tres años entre Seattle Sounders FC e Inter Miami CF en el que los locales buscan su primer título en la historia del torneo, mientras que los de Messi tratarán de lograr su segundo campeonato tras coronarse en la edición inaugural del 2023.
Además de la lucha por el trofeo, ambos equipos se disputarán el domingo un pase directo a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.