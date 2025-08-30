Mario Bautista llevará "un mensaje de unión" a la final de la Leagues Cup

Miami

El cantante mexicano Mario Bautista llevará "un mensaje de unión" entre el fútbol y la música a la final de la Leagues Cup de mañana domingo 31 de agosto entre Seattle Sounders F.C. e Inter Miami, donde interpretará el himno oficial de la Leagues Cup, 'Nuestros Colores'.

"Estoy muy agradecido de poder ir a la Leagues Cup, de cantar en un partido donde Messi va a jugar (...) se me hace una locura, es un sueño hecho realidad", indicó el artista, de 29 años, este viernes en una entrevista con EFE.

El himno, producido por el dos veces ganador a un premio Grammy Emilio Estefan Jr., ha sido la pieza musical de esta competición anual, que reúne en Estados Unidos a la Major League Soccer (MLS), la principal liga estadounidense y de Canadá; y la Liga MX, la competición de fútbol más importante de México.

La canción, cuya versión de este año reúne a Bautista con Taboo, integrante de Black Eyed Peas; Emily Estefan; Emilio Regueira, vocalista de Los Rabanes; y el artista emergente Richaelio, está "llena de energía, alegría, felicidad y de celebración", explicó.

"La música y el fútbol unen a las masas y 'Nuestros Colores' es esa perfecta dosis de las dos" y, en ese sentido, "me encanta poder ser quien lleva este mensaje de unión", agregó Bautista.