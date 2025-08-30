Jacob Elordi arrasa en la alfombra roja de Venecia

Venecia, Italia.

Jacob Elordi pasó de ser Frankenstein por la mañana al rey de la alfombra roja por la noche, este sábado en la Mostra de Venecia, donde fue recibido con escandalosos gritos por una multitud de fans que abarrotaban los alrededores del Pallazo del Cinema del Lido.

Elordi y Oscar Isaac (como el doctor Víctor Frankenstein) son los protagonistas del 'Frankenstein' de Guillermo del Toro, presentado este sábado en la competición por el León de Oro de Venecia.

Mientras Elordi llevaba un esmoquin negro con chaqueta cruzada, Isaac optó por chaqueta beige con solapas negras y camisa estampada.

El actor australiano de origen español provocó los mayores gritos escuchados hasta la fecha en la 82 edición del Festival de Venecia, que ya ha acogido en su alfombra roja a estrellas de la talla de Julia Roberts, George Clooney, Emma Stone o Cate Blanchett.