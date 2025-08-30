Karla Sofía Gascón: me quisieron sacar porque "las personas trans no podemos ser ejemplo"

Venecia, Italia.

Karla Sofía Gascón afirmó este sábado en Venecia que todo lo que ocurrió durante la campaña para los Óscar de la película 'Emilia Pérez' fue para quitarla del medio "porque las personas trans no podemos ser un ejemplo para los hijos de nadie".

"Hicieron todo un show para sacar a una persona que no quieren", dijo la actriz antes de recibir un premio en el marco del Festival de Venecia. "Tenían que sacarnos de alguna manera porque solo nos quieren en las sombras", afirmó.

Gascón hizo estas declaraciones a los medios antes de recibir el Premio Kineo a la mejor actriz internacional, un reconocimiento por el que se siente "muy feliz" meses después de la polémica que suscitaron sus comentarios en las redes sociales.

Tras ganar exaequo junto al resto de las actrices de 'Emilia Pérez', el premio de interpretación de Cannes 2024, la actriz madrileña se situó como un de las favoritas para hacerse con el Óscar al que había sido nominada pero todas las oportunidades se esfumaron por la publicación de una serie de antiguas publicaciones en su cuenta de X de contenido racista y políticamente muy incorrectos.

"Una película en español, extranjera, con un personaje que era narcotraficante y que se cambia de sexo, protagonizada por una mujer trans y una actriz trans que podía ganar en el Óscar, nadie la quería", agregó.