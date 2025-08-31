¿Por qué la nueva película de Julia Roberts es tendencia?

El Festival de Cine de Venecia fue el escenario del estreno mundial de After the Hunt, bajo la dirección de Luca Guadagnino y con Julia Roberts como protagonista. Desde entonces, la película ha generado un intenso debate en la crítica y el público.

La historia traslada al público a los pasillos de la Universidad de Yale, donde un thriller psicológico examina dilemas de poder, privilegio y verdad tras una acusación de agresión en el ámbito académico.

Con un reparto destacable y la promesa de encender el debate, la cinta se presenta como uno de los grandes acontecimientos del año, según informó Vanity Fair.

La narrativa gira en torno a Alma Imhoff (Roberts), profesora de filosofía en Yale a punto de obtener la titularidad. Su trayectoria se tambalea cuando Maggie, una estudiante destacada (Ayo Edebiri), acusa por agresión a Hank (Andrew Garfield), colega próximo a Alma.

Esta denuncia desencadena tensiones éticas y personales, donde la ambición, los secretos y el prestigio personal colisionan en un entorno universitario marcado por jerarquías. El elenco principal se completa con Chloë Sevigny como otra profesora y Michael Stuhlbarg en el papel del esposo de Alma.

Reconocido por abordar temas incómodos, Guadagnino detalló a Vanity Fair su intención: “Nuestro papel como narradores, cineastas o artistas debe ser siempre el de ir más allá de los límites, de poder decirlo todo. Depende de cómo se diga”, explicó Guadagnino.

El director considera que el cine debe incomodar y abrir espacios a ideas que suelen quedar enterradas por la autocensura o el temor al juicio social.

El guion de Nora Garrett, en su primera experiencia en largometraje, no parte de hechos reales, sino del análisis sobre cómo la cultura contemporánea respondió a movimientos como #MeToo. Garrett precisó a Vanity Fair que le interesaba evidenciar la falta de “zonas grises” en el discurso público y mostrar el modo en que el poder puede proteger a unos y exponer a otros.

Explicó: “Faltaba una sensación de cómo el poder oscurece, cómo quienes lo detentan están aislados de las consecuencias, y quienes no lo tienen quedan expuestos”. La guionista escogió el ámbito académico por su carácter jerárquico y cerrado, ideal para exponer estas problemáticas.

La colaboración entre Garrett y Guadagnino produjo un guion enfocado en la brecha generacional, con personajes de distintas edades intentando comprender la cultura de la generación Z. Garrett aseguró que ninguna generación debía posicionarse como la portadora de la verdad, sino como reflejo de su contexto.

Este enfoque destaca en la creación de los personajes, especialmente Hank, complejo y contradictorio, cuya interpretación exigió a Garfield una intensidad y versatilidad notables. Guadagnino señaló que Hank transita entre la ambición, la vanidad y la furia, enfrentando su propia versión de la verdad, distinta a la realidad objetiva.