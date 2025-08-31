Shakira dio hermoso regalo a Belinda antes de cantar juntas

México.

Shakira está haciendo de su gira de conciertos en México algo mágico e inexplicable, pues ha tenido invitadas de lujo; primero con Danna Paola y anoche al subir al escenario a Belinda, junto a quien rompió la red al interpretar juntas "Día De Enero", uno de los más grandes éxitos de la colombiana. Aunque desde la tarde del sábado comenzaron los rumores de que sería Belinda su invitada especial tras ver a la ojiverde en el escenario ensayando y más tarde ya confirmando su participación, algo que solo muy pocos vieron fue el detrás de bambalinas, donde Shakira le entregó un lujoso y hermoso regalo.

La buena noticia es que las cámaras del Programa Hoy estuvieron detrás del escenario para documentar cómo se vivió este momento icónico de la industria musical. Pues cuando la también actriz llegó a su camerino se encontró con un enorme ramo de rosas en colores como la rosita y el blanco.