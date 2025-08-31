Shakira dio hermoso regalo a Belinda antes de cantar juntas

Shakira está haciendo de su gira de conciertos en México algo mágico e inexplicable, pues ha tenido invitadas de lujo; primero con Danna Paola y anoche al subir al escenario a Belinda, junto a quien rompió la red al interpretar juntas "Día De Enero", uno de los más grandes éxitos de la colombiana.
Aunque desde la tarde del sábado comenzaron los rumores de que sería Belinda su invitada especial tras ver a la ojiverde en el escenario ensayando y más tarde ya confirmando su participación, algo que solo muy pocos vieron fue el detrás de bambalinas, donde Shakira le entregó un lujoso y hermoso regalo.
La buena noticia es que las cámaras del Programa Hoy estuvieron detrás del escenario para documentar cómo se vivió este momento icónico de la industria musical. Pues cuando la también actriz llegó a su camerino se encontró con un enorme ramo de rosas en colores como la rosita y el blanco.
La intérprete de Te Felicito no sólo le entregó un lujoso arreglo floral, sino que también incluyó una carta que Beli no dudó en abrir y leer ante las cámaras del matutino; allí, Shaki la llamó una “reina” y externó su emoción de tenerla como invitada especial en su concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.
“Ay, no lo puedo creer. Son las flores más bonitas, aparte el color. No puede ser y me hizo una tarjetita”, dijo la cantante muy emocionada al oler sus flores.
Luego de revelar las palabras que Shakira le dijo antes de subir juntas al Estadio GNP Seguros para cantar Día de Enero, la también cantante confesó que la colombiana es de las mujeres más detallistas de la industria, por lo que la emociona el tremendo detalle que le regaló.