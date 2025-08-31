Esposa de Bruce Willis responde a críticas por trasladar al actor a una casa de cuidados especiales

Madrid, España.

Emma Heming Willis ha respondido a las críticas que recibió después de mudar a su esposo Bruce Willis a una casa separada.

Emma, de 47 años, ha estado cuidando al actor de 70 años desde que le diagnosticaron demencia frontotemporal, y recientemente reveló que había tomado la difícil decisión de mudarlo a una casa de un piso con un equipo de atención de tiempo completo para proteger el bienestar de sus hijas, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.

Emma publicó en Instagram unos días después de la emisión del especial de ABC, Emma y Bruce Willis: El viaje inesperado con Diane Sawyer, y comentó en un video:

"Creo que hicieron un excelente trabajo al difundir la concientización sobre la demencia frontotemporal y al destacar a los cuidadores. Sabía que, al compartir información personal, veríamos a estos dos bandos. Serían personas con una opinión y personas con una experiencia real. Anticipé que las personas con una opinión se apresuran a juzgar al cuidador. A eso se enfrentan los cuidadores: al juicio y la crítica de los demás. Nada cambia una opinión con tanta fuerza como cuando tienes una experiencia. Incluso si alguien conoce de cerca la demencia o la enfermedad que atiendes, no está en tu casa, así que no sabe cómo se comporta tu paciente ni la dinámica familiar. La verdad es que las opiniones son muy fuertes y ruidosas. Pero si no tienen experiencia en esto, no tienen voz ni voto".