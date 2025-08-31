Esposa de Bruce Willis responde a críticas por trasladar al actor a una casa de cuidados especiales

Emma Heming Willis ha respondido a las críticas que recibió después de mudar a su esposo Bruce Willis a una casa separada.
Emma, de 47 años, ha estado cuidando al actor de 70 años desde que le diagnosticaron demencia frontotemporal, y recientemente reveló que había tomado la difícil decisión de mudarlo a una casa de un piso con un equipo de atención de tiempo completo para proteger el bienestar de sus hijas, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.
Emma publicó en Instagram unos días después de la emisión del especial de ABC, Emma y Bruce Willis: El viaje inesperado con Diane Sawyer, y comentó en un video:
"Creo que hicieron un excelente trabajo al difundir la concientización sobre la demencia frontotemporal y al destacar a los cuidadores. Sabía que, al compartir información personal, veríamos a estos dos bandos. Serían personas con una opinión y personas con una experiencia real. Anticipé que las personas con una opinión se apresuran a juzgar al cuidador. A eso se enfrentan los cuidadores: al juicio y la crítica de los demás. Nada cambia una opinión con tanta fuerza como cuando tienes una experiencia. Incluso si alguien conoce de cerca la demencia o la enfermedad que atiendes, no está en tu casa, así que no sabe cómo se comporta tu paciente ni la dinámica familiar. La verdad es que las opiniones son muy fuertes y ruidosas. Pero si no tienen experiencia en esto, no tienen voz ni voto".
Emma subtituló su publicación: "Con demasiada frecuencia, los cuidadores son juzgados rápidamente e injustamente por aquellos que no han vivido este viaje o no han estado en primera línea. Compartir abiertamente puede generar opiniones, pero lo que es más importante, crea conexión y validación para quienes realmente enfrentan las realidades del cuidado todos los días. Es para eso que comparto y así puedo construir una conexión más profunda con una comunidad que comprende este viaje".
Cuando los médicos confirmaron el diagnóstico de Bruce en 2023 mediante una tomografía cerebral, Emma recordó:
"Entré en pánico. Recuerdo haberlo oído y no haber oído nada más. Era como si estuviera en caída libre. No creo que Bruce haya conectado los puntos".
Sobre su condición, Emma dijo: "Bruce todavía se mueve muy bien. En general, goza de muy buena salud. Es solo que le está fallando el cerebro".
Además de sus hijos con Emma, Bruce también comparte tres hijas adultas con su ex esposa, Demi Moore, de 62 años: Rumer, de 37, Scout, de 34, y Tallulah, de 31.