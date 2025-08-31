Madrid, España.

Nueva Zelanda solicita ser sede de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Después de que la princesa del pop y su pareja de los Kansas City Chiefs, ambos de 35 años, anunciaran su compromiso a principios de este mes, la junta de turismo de Nueva Zelanda recurrió a Instagram para compartir por qué el país debería albergar las nupcias.

Un mensaje en la cuenta de Instagram de la junta de turismo de Nueva Zelanda decía: "Esta es nuestra petición oficial para que la próxima boda real de Pop se celebre aquí en Aotearoa, Nueva Zelanda. Creemos que los Swifties estarán de acuerdo: es el escenario perfecto para un 'Sí, quiero' repleto de estrellas. ¿Listos?".

La publicación presentaba fotografías de vistas a las montañas de Fiordland, un viñedo en Wānaka, una capilla bordeada de árboles en la Iglesia del Árbol de Ohaupō, el lago Erskine y la bahía de Dublín.

El texto concluía: "Muchísimas felicitaciones a @taylorswift @killatrav. Encuentra el ramo en los comentarios para hacer realidad la boda de tus sueños en Australia".