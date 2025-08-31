Nueva Zelanda solicita ser sede de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.
Después de que la princesa del pop y su pareja de los Kansas City Chiefs, ambos de 35 años, anunciaran su compromiso a principios de este mes, la junta de turismo de Nueva Zelanda recurrió a Instagram para compartir por qué el país debería albergar las nupcias.
Un mensaje en la cuenta de Instagram de la junta de turismo de Nueva Zelanda decía: "Esta es nuestra petición oficial para que la próxima boda real de Pop se celebre aquí en Aotearoa, Nueva Zelanda. Creemos que los Swifties estarán de acuerdo: es el escenario perfecto para un 'Sí, quiero' repleto de estrellas. ¿Listos?".
La publicación presentaba fotografías de vistas a las montañas de Fiordland, un viñedo en Wānaka, una capilla bordeada de árboles en la Iglesia del Árbol de Ohaupō, el lago Erskine y la bahía de Dublín.
El texto concluía: "Muchísimas felicitaciones a @taylorswift @killatrav. Encuentra el ramo en los comentarios para hacer realidad la boda de tus sueños en Australia".
Mientras tanto, Taylor y Travis anunciaron su compromiso con una publicación conjunta en Instagram con el título "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar".
Taylor y Travis comenzaron a salir en 2023 y ella ha sido una habitual en los juegos de los Kansas City Chiefs, donde Kelce juega como ala cerrada, desde entonces, mientras que él a menudo asistía a sus shows en The Eras Tour el año pasado.
La relación de la pareja se hizo pública por primera vez en septiembre de 2023 cuando Taylor fue vista entre la multitud en uno de los juegos de Kelce, aunque la pareja había estado saliendo en privado durante algunos meses antes.
Swift ha tenido varias relaciones de alto perfil en el pasado, incluso con el ex cantante de One Direction, Harry Styles, y el actor Joe Alwyn, pero reveló a principios de este mes que Travis era el chico que había estado manifestando en muchas de sus canciones exitosas.
Durante una aparición en el podcast New Heights de Travis y su hermano Jason Kelce, dijo: "Pensé: 'Si este tipo no está loco, esto es algo sobre lo que he estado escribiendo canciones desde que era adolescente'".