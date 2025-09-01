Taylor Swift y Travis Kelce no han comenzado a planificar su boda por esta razón

Madrid, España.

La cantante estadounidense Taylor Swift y su prometido, el jugador de fútbol americano, Travis Kelce no han comenzado a planificar su boda.

La cantante recurrió a Instagram el 26 de agosto para anunciar que ella y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, ambos de 35 años, están comprometidos al compartir una serie de lindas fotos de su propuesta en el jardín de su casa en Lee's Summit, Missouri, pero como la pareja todavía está celebrando, se cree que aún no han comenzado la planificación.

Una fuente afirmó a la revista PEOPLE: "Taylor y Travis han estado celebrando desde el compromiso. Todavía no están en la fase de planificación de la boda. En este momento, solo quieren disfrutar de su compromiso y se van a tomar su tiempo para ello. Ha sido un alivio no tener que mantenerlo más en secreto, y están contentos de que haya salido a la luz".