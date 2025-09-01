Taylor Swift y Travis Kelce no han comenzado a planificar su boda por esta razón

La cantante estadounidense Taylor Swift y su prometido, el jugador de fútbol americano, Travis Kelce no han comenzado a planificar su boda.
La cantante recurrió a Instagram el 26 de agosto para anunciar que ella y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, ambos de 35 años, están comprometidos al compartir una serie de lindas fotos de su propuesta en el jardín de su casa en Lee's Summit, Missouri, pero como la pareja todavía está celebrando, se cree que aún no han comenzado la planificación.
Una fuente afirmó a la revista PEOPLE: "Taylor y Travis han estado celebrando desde el compromiso. Todavía no están en la fase de planificación de la boda. En este momento, solo quieren disfrutar de su compromiso y se van a tomar su tiempo para ello. Ha sido un alivio no tener que mantenerlo más en secreto, y están contentos de que haya salido a la luz".
Taylor recurrió a Instagram para revelar que aceptó la propuesta de la estrella de la NFL, casi dos años después de que su relación se hiciera pública por primera vez en septiembre de 2023.
Según el padre de Travis, Ed Kelce, su hijo hizo la pregunta a la cantante de "Love Story" hace casi dos semanas en el jardín de la casa de Travis, que tenía un hermoso arreglo floral, en Lee's Summit, Missouri.
El 26 de agosto, reveló en el podcast The Jimmy and Nath Show con Emma: "Iban a salir a cenar y ella estaba lista para irse y él dijo: 'Salgamos al jardín, al patio, y tomemos una copa de vino antes de irnos'. Creo que ella sabía que algo pasaba porque mientras caminaban hacia allá, pudo ver, de repente, que había muchas más flores allí".
Ed añadió: "Son dos jóvenes locamente enamorados, y creo que esto es genial".
Por su parte, la madre de Travis, Donna Kelce, de 72 años, que también tiene a Jason Kelce, de 37 años, con Ed, ha conservado recuerdos de su compromiso con Taylor para atesorar el memorable momento.
Una fuente contó a PEOPLE: "Donna ya está guardando pequeños detalles de esta época, como fotos, notas y flores. Es muy sentimental al respecto. Quiere recordar cada detalle, así que ha estado guardando recuerdos de sus primeros días como pareja comprometida".