Vogue ya tiene sucesora para Anna Wintour: Chloe Malle

Después de casi cuatro décadas al frente de Vogue Estados Unidos, Anna Wintour designó oficialmente a su sucesora: Chloe Malle, quien asumirá el cargo de directora de contenidos editoriales de la icónica revista de moda. El nombramiento marca una transición histórica en el liderazgo de Vogue, en un momento en que la industria editorial enfrenta el reto de adaptarse a la era digital sin perder su esencia. Wintour, de 75 años, continuará como directora editorial global de Vogue y jefa de contenido de Condé Nast, mientras Malle tomará las riendas operativas de la edición estadounidense.

¿Quién es Chloe Malle?

Nacida en Nueva York en 1985, Chloe Malle es hija de la actriz Candice Bergen y del cineasta francés Louis Malle. Estudió Literatura y Artes Narrativas en la Universidad de Brown, formación que marcó su estilo narrativo elegante y contemporáneo. Antes de consolidarse en Vogue, trabajó en medios como The New York Observer, Architectural Digest, Marie Claire, The New York Times, Town & Country y The Wall Street Journal. En 2011 se unió a Vogue, donde desempeñó cargos como editora social y responsable de Vogue.com. También fue copresentadora del pódcast The Run-Through with Vogue, un espacio que combina moda y cultura desde una mirada digital y fresca. Entre sus trabajos más reconocidos figura la entrevista exclusiva a Lauren Sánchez para la portada digital de Vogue, publicada antes de su boda con Jeff Bezos, un ejemplo de su capacidad para manejar contenidos de alto perfil. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Un relevo con visión contemporánea