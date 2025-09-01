Yeri Mua denuncia amenazas de muerte

México.

Yeri Mua denunció recientemente presuntas amenazas que ha estado recibiendo desde hace algunos días. A través de redes sociales, la joven cantante compartió la existencia de varios mensajes que intentan evitar que se presente en su concierto de Tijuana.

Por medio de su Instagram, la también influencer dio a conocer diversos videos que circulan en redes donde lanzan advertencias a ella y su familia, además de una narcomanta que la amenaza con matarla en caso de presentarse en su concierto programado en la Feria Nacional de la ciudad fronteriza.

Asimismo, Yeri Cruz Varela, nombre real de la intérprete, responsabilizó al creador de contenido, Víctor Ordóñez, conocido como “Lonche de Huevito”, de cualquier atentado que ponga en riesgo su seguridad y de las personas a su alrededor.