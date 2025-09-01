Yeri Mua denuncia amenazas de muerte

Yeri Mua denunció recientemente presuntas amenazas que ha estado recibiendo desde hace algunos días. A través de redes sociales, la joven cantante compartió la existencia de varios mensajes que intentan evitar que se presente en su concierto de Tijuana.
Por medio de su Instagram, la también influencer dio a conocer diversos videos que circulan en redes donde lanzan advertencias a ella y su familia, además de una narcomanta que la amenaza con matarla en caso de presentarse en su concierto programado en la Feria Nacional de la ciudad fronteriza.
Asimismo, Yeri Cruz Varela, nombre real de la intérprete, responsabilizó al creador de contenido, Víctor Ordóñez, conocido como “Lonche de Huevito”, de cualquier atentado que ponga en riesgo su seguridad y de las personas a su alrededor.
A raíz de esta situación, compartió que buscará a sus abogados y pedirá a las autoridades correspondientes investigar al youtuber, con quien ya ha tenido una pelea relacionado con un tema de infidelidades.
Cabe mencionar que no hay confirmación oficial de la manta en la ciudad, sin embargo, la cantante exige a las autoridades que investiguen el caso, alegando posibles nexos con el narco por parte de Ordóñez.
Por otro lado, el violento mensaje emitido contra Yeri Mua está firmado por el FES, un supuesto grupo delictivo al que la cantante se refirió como “la comunidad de Lonche”, mismo que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.