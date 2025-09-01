BigHit confirma relación pasada de Jimin y Song Da-eun

En un giro inesperado dentro del hermético mundo del K-pop, la agencia BigHit Music, parte del conglomerado HYBE, confirmó oficialmente que Jimin, integrante de BTS, mantuvo una relación sentimental con la actriz surcoreana Song Da-eun. El anuncio, emitido el 31 de agosto, marca la primera vez que la compañía reconoce públicamente un vínculo amoroso de uno de sus artistas.

Antecedentes del caso

Los rumores sobre una posible relación entre Jimin y Song Da-eun circulaban desde 2022, alimentados por publicaciones en redes sociales que los fans interpretaron como indirectas. Coincidencias en objetos, referencias florales y apariciones en fechas significativas avivaron las especulaciones. La situación escaló recientemente tras la difusión de un video en TikTok, publicado por Song Da-eun el 26 de agosto, donde se le ve sorprendiendo a Jimin al salir de un ascensor en un edificio residencial. Aunque el video fue retirado poco después, ya había generado una ola de comentarios y teorías en redes sociales.

La declaración oficial

BigHit Music explicó que la relación entre ambos fue real, pero ocurrió "hace varios años" y actualmente no existe ningún vínculo sentimental."El artista y la contraparte sí establecieron una relación basada en sentimientos mutuos, pero fue hace muchos años y actualmente no tienen ningún tipo de relación", señaló la agencia. La empresa justificó la decisión de confirmar el hecho ante la persistencia de rumores y publicaciones especulativas que hacían "inevitable aclarar los hechos mínimos". Además, la agencia llamó a respetar la privacidad de ambas partes y pidió evitar cualquier acción que pudiera perjudicar a Song Da-eun, quien ha sido blanco de críticas por compartir contenido considerado ambiguo por algunos internautas. En 2023, la actriz incluso anunció que valoraba iniciar acciones legales contra comentarios maliciosos derivados de rumores no confirmados.

Reacciones del fandom y la industria

La comunidad ARMY, fandom oficial de BTS, reaccionó de forma dividida. Mientras algunos celebraron la transparencia de la agencia, otros expresaron preocupación por la imagen del idol y cuestionaron los límites entre la vida pública y privada de las celebridades. Este caso abrió un debate sobre el manejo de la privacidad en el entretenimiento surcoreano, donde tradicionalmente las agencias evitan confirmar relaciones sentimentales de sus artistas.

¿Quién es Song Da-eun?