Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casaron tras siete años de relación

Chloë Grace Moretz, actriz de 28 años, y Kate Harrison, modelo de 34, contrajeron matrimonio el fin de semana y se juraron amor eterno.
La noticia fue confirmada por Vogue, medio que ofreció un vistazo a los diferentes vestidos de novia y a los conjuntos de la fiesta posterior. Todos los atuendos fueron creados por la firma Louis Vuitton.
Moretz lució un vestido azul durante la ceremonia, y más tarde un conjunto blanco de chaqueta y pantalón a medida, acompañado de un sombrero vaquero para la fiesta.
Por su parte, Harrison eligió primero un “bustier” y una falda blancos con pedrería; en su segundo “look” optó por un corpiño y pantalón. “Gran parte de la boda es compartir cosas que a Kate y a mí nos gustan con todos los que van a estar allí”, declaró Moretz a Vogue antes de la ceremonia.
“Así que habrá pesca, equitación y póker. Kate hizo ella misma un tapete personalizado para jugar póker, así que vamos a aprovecharlo. Nuestro segundo día será de baile y de todo un poco”.
La pareja, vinculada románticamente desde 2018, nunca confirmó de manera oficial su compromiso. Sin embargo, en abril de 2024 fueron vistas usando anillos de oro iguales, lo que generó especulaciones sobre el estado de su relación.
“Feliz Año Nuevo, muy agradecida por lo que este año nos ha traído”, escribió Moretz en Instagram en enero, acompañando una fotografía junto a Harrison en la que ambas entrelazaban los dedos y lucían anillos de diamantes iguales.
La pareja no aclaró en ese momento si estaban comprometidas. Aunque han sido reservadas con respecto a su vida privada, Moretz y Harrison suelen compartir en redes sociales momentos de sus viajes y aventuras en pareja.
“Últimamente la vida se siente plena”, publicó Harrison el mes pasado en Instagram, junto a una selfi de sus vacaciones en París.
