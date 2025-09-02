Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casaron tras siete años de relación

Madrid, España.

Chloë Grace Moretz, actriz de 28 años, y Kate Harrison, modelo de 34, contrajeron matrimonio el fin de semana y se juraron amor eterno.

La noticia fue confirmada por Vogue, medio que ofreció un vistazo a los diferentes vestidos de novia y a los conjuntos de la fiesta posterior. Todos los atuendos fueron creados por la firma Louis Vuitton.

Moretz lució un vestido azul durante la ceremonia, y más tarde un conjunto blanco de chaqueta y pantalón a medida, acompañado de un sombrero vaquero para la fiesta.

Por su parte, Harrison eligió primero un “bustier” y una falda blancos con pedrería; en su segundo “look” optó por un corpiño y pantalón. “Gran parte de la boda es compartir cosas que a Kate y a mí nos gustan con todos los que van a estar allí”, declaró Moretz a Vogue antes de la ceremonia.