La diseñadora del anillo de compromiso de Taylor agradeció a sus fans por ayudarla a alcanzar sus sueños

Madrid, España.

La diseñadora del anillo de compromiso de Taylor Swift agradeció a sus fans por ayudarla a alcanzar sus sueños. El anillo de la cantante de 35 años, que le regaló su prometido, la estrella de la NFL, Travis Kelce, de 35 años, fue confeccionado por Kindred Lubeck, de 30 años, y éste describió su alegría por trabajar el anillo con Travis. La fundadora de Artifex Fine Jewelry, confirmó su participación en la creación de la pieza en un video en el que habló de lo agradecida que está con sus clientes que han estado con ella desde el comienzo de su carrera. Kindred dijo: "¡Hola! Me llamo Kindred Lübeck. Tengo 30 años. Empecé a hacer joyas en el verano de 2019. Tenía 25 años. Creo que si alguien te dice que no puedes hacer algo, debes demostrarle que está totalmente equivocado. Creo que si una puerta se cierra, debes derribar la siguiente. Creo que si tienes un sueño, nunca, jamás, debes rendirte". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Terminó su mensaje con un homenaje a los fans de Taylor, conocidos como Swifties. Kindred añadió: "A quienes me han acompañado desde el primer día, muchísimas gracias. De corazón, muchísimas gracias. Y a los que son nuevos, estoy encantada de conocerlos". Page Six Style fue el primero en informar que Kindred trabajó en el diseño del anillo con Travis. El atleta le propuso matrimonio a Taylor con una pieza que presenta un antiguo diamante de talla brillante de mina. Una piedra antigua, conocida por su forma de cojín y sus 58 facetas, está colocada en una banda de oro amarillo en el anillo y decorada con un grabado a mano. Algunos fanáticos han especulado que los detalles incluyen una inicial "T" tallada. Aunque no se ha confirmado el tamaño del diamante, los expertos en joyería estiman que la piedra central pesa entre siete y diez quilates y podría valer hasta un millón de dólares.