El nombre de Callum Turner también suena para ser el próximo James Bond

Callum Turner podría reemplazar a Daniel Craig como el próximo James Bond.
El actor conocido por su papel en Animales fantásticos, ahora se ubica justo detrás del favorito desde hace mucho tiempo para el papel, Aaron Taylor-Johnson, de 34 años, cuyas probabilidades son de 8/11.
Las casas de apuestas redujeron las probabilidades de que Callum, de 35 años, asuma el papel de 007 luego de un aumento de éstas durante el fin de semana.
Henry Cavill, de 41 años, y Theo James, de 40, siguen en la contienda, pero la casa de apuestas Coral confirmó que las probabilidades de Callum se han acortado significativamente en los últimos días.
John Hill, portavoz de Coral, dijo: "Callum Turner ha sido extremadamente popular en nuestras apuestas de James Bond durante el fin de semana, lo que nos obligó a reducir sus probabilidades para reemplazar a Daniel Craig".
Con el respaldo de Turner y Dua Lipa como favorita para interpretar la banda sonora de la próxima película de James Bond, esta poderosa pareja podría ser el futuro de la franquicia.
Dua Lipa, de 30 años, anunció su compromiso con Callum Turner durante el verano.
Desde hace tiempo se la ha considerado una candidata para grabar un tema de Bond, siguiendo a artistas como Billie Eilish, de 22 años, y Adele, de 36.
A pesar del aparente cambio, Coral sigue respaldando a Aaron como el principal candidato para 007, seguido por Callum con 7/2, luego Henry y Theo con 8/1.
Otros famosos que podrían interpretar al Agente 007
Otros nombres que aún están en la mira son Harris Dickinson, de 28 años, Tom Holland, de 29 años, y Jacob Elordi, de 27 años.
La historia de romance dentro de la franquicia Bond también ha resurgido a la luz de la posible participación de Callum y Dua.
Sean Connery, quien murió en 2020 a los 90 años, tuvo una famosa aventura con la chica Bond, Lana Wood, de 78 años, durante el rodaje de Diamantes para la eternidad en 1971.
También estuvo vinculado con Jill St John, de 84 años. Aaron añadió más leña al fuego a los rumores de que será el próximo 007 durante el estreno mundial de 28 años después en Londres en junio.
Cuando un periodista de Deadline le preguntó en qué estaba trabajando a continuación, respondió: "No puedo hablar de eso", antes de que su séquito lo apartara.
En mayo, Aaron pareció provocar aún más especulaciones al firmar un acuerdo con Omega, socio de relojes de Bond desde hace mucho tiempo.
Anteriormente se informó que era el candidato preferido de la veterana productora de James Bond, Barbara Broccoli, de 64 años, antes de que Amazon adquiriera la franquicia.
En declaraciones a Esquire a principios de este año, dijo: "Realmente no me corresponde decir nada".