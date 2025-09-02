El nombre de Callum Turner también suena para ser el próximo James Bond

Madrid, España.

Callum Turner podría reemplazar a Daniel Craig como el próximo James Bond.

El actor conocido por su papel en Animales fantásticos, ahora se ubica justo detrás del favorito desde hace mucho tiempo para el papel, Aaron Taylor-Johnson, de 34 años, cuyas probabilidades son de 8/11.

Las casas de apuestas redujeron las probabilidades de que Callum, de 35 años, asuma el papel de 007 luego de un aumento de éstas durante el fin de semana.

Henry Cavill, de 41 años, y Theo James, de 40, siguen en la contienda, pero la casa de apuestas Coral confirmó que las probabilidades de Callum se han acortado significativamente en los últimos días.

John Hill, portavoz de Coral, dijo: "Callum Turner ha sido extremadamente popular en nuestras apuestas de James Bond durante el fin de semana, lo que nos obligó a reducir sus probabilidades para reemplazar a Daniel Craig".

Con el respaldo de Turner y Dua Lipa como favorita para interpretar la banda sonora de la próxima película de James Bond, esta poderosa pareja podría ser el futuro de la franquicia.

Dua Lipa, de 30 años, anunció su compromiso con Callum Turner durante el verano.