Woody Allen elogia a Trump como actor: "Me gustaría dirigirle"

Estados Unidos de América

El cineasta neoyorquino, de 89 años, lo dijo recientemente en el podcast Club Random, del cómico y presentador Bill Maher, y el propio Donald Trump compartió en su red social, Truth Social, un enlace a una noticia de Variety en la que el medio especializado se hacía eco de las palabras de Allen.

Woody Allen elogió las dotes como actor de Donald Trump , quien participó en el rodaje de su película 'Celebrity' (1998), y confesó que le gustaría volver a dirigir al magnate ahora que es presidente: "Si me dejara dirigirlo creo que podría hacer maravillas".

Al final de la conversación con Maher, Allen dijo ser "una de las pocas personas que pueden decir que dirigió a Trump".

"Dirigí a Trump en una película, en 'Celebrity'", comentó el cineasta antes de asegurar que fue un "placer" trabajar con el magnate -y ahora presidente-, a quien definió como "muy buen actor".

Trump también fue "muy educado", "daba en el clavo", "hacía todo correctamente" y tenía un "don para el mundo espectáculo", agregó Allen.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Y, a renglón seguido, afirmó: "Podría dirigirlo ahora. Si me dejara dirigirlo, ahora que es presidente, creo que podría hacer maravillas".

El cineasta abundó que era muy "fácil" trabajar con presidente, y, después, tanto él como Maher mencionaron que son demócratas y que votaron por Kamala Harris en noviembre de 2024.

Así, Woody Allen manifestó estar en desacuerdo con Trump en el "99 %" de los asuntos, al tiempo que insistió en que, como actor, era "muy bueno", muy "convincente" y "carismático".

El director, guionista y actor también se mostró sorprendido de que Trump quisiera irrumpir en la política, puesto que detrás solo hay "dolores de cabeza", "decisiones críticas" y "agonía".