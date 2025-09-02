  1. Inicio
Paramount producirá la película de acción real de 'Call of Duty'

Paramount y Activision acordaron producir la primera película de 'Call of Duty', la cual abarca más de 30 juegos principales desde su estreno en 2003

  • 02 de septiembre de 2025 a las 14:28 -
  • Agencia EFE
Sabía que la saga de videojuegos Call of Duty fue creada por Activision y el estudio Infinity Ward en 2003 para competir con Medal of Honor, comenzando con el juego de la Segunda Guerra Mundial que ofrecía una experiencia más inmersiva y realista.

Los Ángeles, Estados Unidos de América

Paramount firmó un acuerdo con la distribuidora de videojuegos Activision, propiedad de Microsoft, para producir la primera película de acción real del popular videojuego 'Call of Duty', indicó el estudio de cine en un comunicado.

La película estará basada en el universo de 'Call of Duty' que abarca más de 30 juegos principales desde su estreno en 2003, aunque hasta el momento no se han revelado detalles de la trama.

'Call of Duty' es un videojuego en primera persona desarrollado por Infinty Ward que generalmente trata de combates militares, algunos reales, como la Segunda Guerra Mundial, y otros futuristas.

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, aseguró en el escrito que este acuerdo era un "sueño hecho realidad". El acuerdo incluye la posibilidad de expandir la producción de contenido basado en 'Call of Duty' a series u otras películas.

"Que Activision y jugadores de todo el mundo nos hayan confiado la tarea de llevar este extraordinario universo narrativo a la gran pantalla es un honor y una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera", apuntó el directivo.

"La película honrará y ampliará lo que hizo grande a esta franquicia, y estamos deseando empezar. Nuestro objetivo común es muy simple: crear una experiencia cinematográfica inolvidable que nuestra comunidad adore y que también emocione e inspire a los nuevos seguidores de la franquicia", declaró Rob Kostich, presidente de Activision.

La producción de esta historia se une a la creciente ola de adaptaciones de videojuegos impulsada por Paramount, como 'Sonic the Hedgehog', en un momento en que Hollywood también apuesta por títulos como 'Super Mario Bros.', 'Minecraft: The Movie' o 'Mortal Kombat'.

El acuerdo entre Paramount y Activision llega tan solo un mes después de que Paramount cerrara su fusión con Skydance por 8.000 millones de dólares.

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

