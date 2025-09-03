Los Premios Juventud reconocerán a Carlos Vives y Myke Towers como 'Agentes de Cambio'

Miami

Los artistas Carlos Vives y Myke Towers serán reconocidos por los Premios Juventud como 'Agentes de Cambio' por "su compromiso inquebrantable con el impacto social, el desarrollo comunitario y la preservación cultural en toda América Latina", informó este miércoles la cadena TelevisaUnivision.

Ambos artistas internacionales serán homenajeados durante la ceremonia que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en Panamá

Vives recibirá este reconocimiento "por su dedicación de décadas al desarrollo cultural y comunitario en Colombia y América Latina", indicó la organización en un comunicado, en el que destaca especialmente la labor de su fundación "Tras la perla'.

Esta asociación "lidera iniciativas sostenibles enfocadas en mejorar la educación, el bienestar y la conservación del medio ambiente en Santa Marta y sus alrededores" y "pone un fuerte énfasis en la preservación del legado afrocolombiano e indígena, trabajando por construir un modelo social inclusivo y resiliente", señaló.