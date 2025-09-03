Cazzu acusa a Christian Nodal de impedir que su hija Inti viaje con ella

La cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, expuso públicamente el conflicto legal que enfrenta con su expareja, el mexicano Christian Nodal, por el permiso de viaje de su hija Inti, quien está próxima a cumplir dos años.

Durante su participación en el pódcast Se Regalan Dudas, Cazzu explicó que desde hace más de un año solicita el consentimiento de Nodal para que la niña pueda acompañarla en sus giras internacionales. Sin embargo, no ha recibido una respuesta favorable.

“Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo. Es sabido que yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar”, comentó la artista.

En una mediación legal reciente, la cantante describió un momento que calificó como uno de los más duros de su vida.

"El otro día estaba en una mediación; (con) mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija que es su representante. Éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir: 'El mundo es devastador'.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Cuando le dije: 'Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo'. El permiso no ha llegado desde ese entonces. "Ya va a pasar más de un año y yo ese permiso no lo tengo. Parecía entender era una necesidad básica, entonces la mediadora dijo, como con un ánimo de construir: 'Si ustedes no se siente cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los 5'".

Según relató, el abogado de Nodal habría dicho: “Mi cliente está totalmente enterado de que, cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar”.

Cazzu aseguró que "ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: 'Tenemos el P**o control sobre vos y tu hija'. Y fue uno de los peores momentos de mi vida y lo mejor y lo peor es que yo salí sin poder respirar desde dentro".

Lo que generó un profundo silencio entre las mujeres presentes en la reunión. La intérprete también reflexionó sobre su situación como madre soltera y sobre la desigualdad que enfrentan muchas mujeres en procesos judiciales. “Sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado”, afirmó.

Aunque cuenta con recursos para iniciar un juicio, ha decidido no hacerlo por ahora: “Elijo no pelear la batalla, me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños”.

Actualmente, Inti vive en Argentina con su madre. En su más reciente viaje a México, la niña tuvo que permanecer al cuidado de su abuela.

Cazzu concluyó que, a pesar de sus privilegios y posibilidades de pagar abogados, muchas mujeres no tienen ese respaldo: “El mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras”.