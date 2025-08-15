Cazzu le responde a Nodal: “No sabes nada del amor”

México

La cantante argentina Cazzu volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar una historia en Instagram que muchos interpretan como una respuesta directa a las recientes declaraciones de su expareja, Christian Nodal, durante una entrevista con la periodista mexicana Adela Micha. En la publicación, Cazzu compartió un fragmento de su canción Engreído, incluida en su nuevo álbum Latinaje, con la frase: “El amor y la calle se parecen, porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor”.

¿Una respuesta velada?

Aunque la artista no mencionó nombres ni emitió declaraciones públicas, el momento de la publicación coincide con la entrevista en la que Nodal habló abiertamente sobre su relación con Cazzu, su ruptura y el inicio de su romance con Ángela Aguilar, con quien se casó apenas dos meses después. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En la conversación con Micha, Nodal reveló que su relación con Cazzu atravesó seis separaciones antes de llegar a su fin, y aseguró que no hubo infidelidad. Sin embargo, sus palabras generaron controversia por la cercanía entre el final de su relación con la cantante argentina y el inicio de su compromiso con Aguilar.

El mensaje detrás de Engreído

La canción Engreído, interpretada por Cazzu junto a Elena Rose, ha sido descrita como un himno de empoderamiento femenino. En sus versos, la artista aborda una relación marcada por el orgullo, la falta de respeto y la desilusión. Frases como “Quedamos en mantenerlo en secreto, pero hablaste de mí como de una cualquiera” y “Te pasó por engreído, por alardear con tus amigos” han sido interpretadas por sus seguidores como alusiones directas a Nodal. Fotogalería: Las 15 frases más fuertes de Christian Nodal en La Saga

Reacciones en redes