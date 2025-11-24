Fallece Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez

Ciudad de México

Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, falleció este lunes 24 de noviembre de 2025, a los 65 años, en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes de medios mexicanos, la intérprete sufrió una caída en su casa.

Gabriela Michel fue pareja de Eugenio Derbez en su juventud, con quien tuvo a su hija Aislinn Derbez.Posteriormente contrajo matrimonio con José Alberto Aguilera, con quien tuvo dos hijas más: Michelle y Chiara Aguilera. José Alberto Aguilera es un reconocido locutor de radio y televisión mexicana, famoso por su labor en el programa En Familia con Chabelo.

Aunque su relación con Eugenio Derbez fue breve, ambos mantuvieron una relación cordial por su hija en común, quien luego se convirtió en una creadora de contenido de reconocimiento internacional.