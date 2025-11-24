Fallece Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez

Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, falleció este lunes 24 de noviembre de 2025, a los 65 años, en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes de medios mexicanos, la intérprete sufrió una caída en su casa.
Gabriela Michel fue pareja de Eugenio Derbez en su juventud, con quien tuvo a su hija Aislinn Derbez.Posteriormente contrajo matrimonio con José Alberto Aguilera, con quien tuvo dos hijas más: Michelle y Chiara Aguilera. José Alberto Aguilera es un reconocido locutor de radio y televisión mexicana, famoso por su labor en el programa En Familia con Chabelo.
Aunque su relación con Eugenio Derbez fue breve, ambos mantuvieron una relación cordial por su hija en común, quien luego se convirtió en una creadora de contenido de reconocimiento internacional.
Su trabajo en doblaje
Gabriela Michel fue una voz recurrente en televisión y cine, con participaciones memorables en producciones animadas y series juveniles. Entre sus personajes más destacados:
Phoebe Buffay en la versión latinoamericana de Friends. Marge Simpson en las primeras temporadas de Los Simpson dobladas en México. Sailor Venus en Sailor Moon. Voces en múltiples películas de Disney y producciones de Nickelodeon.
Uno de sus trabajos más recordados fue dar voz en español latino a Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, en la serie Sex and the City.
En Sex and the City, Gabriela Michel dio vida a Samantha Jones (Kim Cattrall), uno de los personajes más icónicos de la televisión contemporánea. Su estilo interpretativo, caracterizado por transmitir fuerza y sofisticación, se ajustó de manera natural a la personalidad audaz y glamorosa de Samantha.
Además de este papel, participó en diversas producciones televisivas y cinematográficas, consolidándose como una figura respetada dentro del doblaje mexicano.