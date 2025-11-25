Miss Palestina se pronuncia sobre polémica en MU: "Cuando algo no es correcto, hay que alzar la voz"

El concurso de belleza Miss Universe 2025 sigue en el centro de la controversia, pues ahora es Nadeen Ayoub, Miss Palestina, quien denunció en redes sociales una supuesta manipulación de votos de los fans en la app oficial del certamen.
Ayoub, la primera mujer de su país en competir en el evento, celebrado en Bangkok, Tailandia, alegó en un video que una de las categorías de votación de los fans en la app oficial mostró indicios de manipulación minutos antes del cierre de la votación.
La joven, de 27 años, compartió su decepción con la organización, calificándola de injusta y expresando su preocupación por la transparencia del proceso.
En la app de Miss Universe existen categorías abiertas a la votación del público. Se basan esencialmente en la popularidad, y algunas de ellas determinan quién pasa a las semifinales mediante los votos de los seguidores.
Según su testimonio en el video difundido en su cuenta de Instagram, Miss Palestina lideraba considerablemente la votación de la categoría de Personas Más Bellas.
"Yo lideraba por mucho, y solo faltaban unos treinta minutos para el cierre de la votación, y en dos minutos otra concursante superó los veinte mil votos, lo cual es prácticamente imposible a menos que haya más de una persona votando. Y no es realista a menos que se haga internamente. Y me di cuenta de que esto es muy injusto", señaló Ayoub.
La reina de belleza también adjuntó capturas de pantalla de la aplicación, donde aparecía liderando con 182 mil 387 votos, mientras que Naise Yone, de Tanzania, se quedaba atrás con 177 mil 328, una diferencia de cinco mil votos.
Pero en los últimos minutos, Naise subió repentinamente a 193 mil 338, mientras que el recuento de votos de Nadeen solo subió a 182 mil 415. Nadeen especuló que algo salió mal internamente, aludiendo a un proceso "arreglado" o manipulado, sin embargo, el verdadero problema, según ella, es "un sistema sesgado".
"Solo quiero dejar algo muy claro: esto no se trata del premio; he recibido el mayor premio, he recibido la mayor corona, he recibido el mayor galardón por ser Miss Palestina, por ser la voz de mi pueblo y la voz de todos los que quieren alzar la voz, que quieren ver justicia, que quieren ver la belleza, la cultura y todo lo que represento en el escenario internacional", puntualizó. "Creo que ya soy una ganadora, pero cuando algo no parece correcto, es momento de alzar la voz".
El conductor también habla
Steve Byrne, conductor de la gala de Miss Universe 2025, también abordó las críticas y mensajes negativos que ha recibido sobre los resultados del concurso, aclarando que no malinterpretó la lista de ganadoras.
Byrne admitió en un video en su cuenta de Instagram que él siempre pensó, como su favorita, que Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, ganaría el certamen, pero aún así felicitó a Miss México, Fátima Bosch, por llevarse la corona. Yacé se unió al debate con un comentario en el que le recordó a Byrne "no leer el nombre equivocado", antes de elogiarlo como un anfitrión increíble y un divertido compañero de aventuras.
"Solo quiero abordar algunos de los mensajes directos, comentarios y mensajes locos que he recibido sobre la presentación de Miss Universe 2025", escribió el también comediante en sus redes sociales. "No, no leí la lista al revés. No la leí hacia atrás. Definitivamente no inventé a mis propias ganadoras. Ni siquiera sabría cómo juzgar el criterio", agregó.