Miss Palestina se pronuncia sobre polémica en MU: "Cuando algo no es correcto, hay que alzar la voz"

Tailandia.

El concurso de belleza Miss Universe 2025 sigue en el centro de la controversia, pues ahora es Nadeen Ayoub, Miss Palestina, quien denunció en redes sociales una supuesta manipulación de votos de los fans en la app oficial del certamen.

Ayoub, la primera mujer de su país en competir en el evento, celebrado en Bangkok, Tailandia, alegó en un video que una de las categorías de votación de los fans en la app oficial mostró indicios de manipulación minutos antes del cierre de la votación.

La joven, de 27 años, compartió su decepción con la organización, calificándola de injusta y expresando su preocupación por la transparencia del proceso.

En la app de Miss Universe existen categorías abiertas a la votación del público. Se basan esencialmente en la popularidad, y algunas de ellas determinan quién pasa a las semifinales mediante los votos de los seguidores.

LEA: Raúl Rocha niega fraude en la elección de Miss Universo 2025

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según su testimonio en el video difundido en su cuenta de Instagram, Miss Palestina lideraba considerablemente la votación de la categoría de Personas Más Bellas.

"Yo lideraba por mucho, y solo faltaban unos treinta minutos para el cierre de la votación, y en dos minutos otra concursante superó los veinte mil votos, lo cual es prácticamente imposible a menos que haya más de una persona votando. Y no es realista a menos que se haga internamente. Y me di cuenta de que esto es muy injusto", señaló Ayoub.