El sueño de los bachateros: Romeo Santos colabora con Prince Royce

Santo Domingo, República Dominicana.

'Better Late Than Never' ('Mejor tarde que nunca'), el nuevo disco del bachatero estadounidense Romeo Santos, de origen dominicano, saldrá a la venta este viernes 28 de noviembre, según dio a conocer el propio cantante.

El anuncio se realizó a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que Romeo Santos aparece en un yate junto a su colega Prince Royce, acompañado de un mensaje narrado por el orador motivacional mexicano Daniel Habif, según detalla un comunicado.

"Queridos míos, eso que creyeron que nunca sucedería, solo estaba bajo la superficie esperando su hora. La demora es el pulso secreto de Dios para sorprendernos, por ello las grandes revelaciones nunca llegan en la prisa", inicia Habif en la narración, y remata: "Lo que parecía imposible, está aquí, mejor tarde que nunca".

El video concluye con la imagen de Santos y Royce en el yate.

Además se informó que, como antesala al lanzamiento, Romeo Santos, conocido como 'El rey de la bachata', celebrará una fiesta de escucha del álbum el próximo miércoles 26 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

También realizará, dos días después, una actividad en Long Island, en Looney Tunes Record Store, y el 30 de noviembre otra en Los Ángeles, California.

Tras años de éxitos con la agrupación Aventura, popular por temas como ‘Obsesión’ y ‘Enséñame a olvidar’, Romeo Santos se lanzó como solista en abril de 2011, alcanzando más éxitos y acercando la bachata a géneros urbanos como el hip-hop o el reguetón.

OLA DE EMOCIÓN ENTRE LOS FANS DE LA BACHATA

Los fans de Romeo y Royce celebran este histórico encuentro entre dos íconos dominicanos que han llevado la bachata a escenarios globales.

"Se junto el Rey y el Príncipe. Por fin coñooo. 15 años esperando. Ahora si puedo morir tranquilo", "Dios mío. Una canción de estos dos era mi sueño cuando tenía 10 años", "Creo que voy a llorar", "El tiempo de Dios es perfecto", "Creí que nunca vería esto", son algunos de los mensajes escritos en redes sociales por los amantes de la bachata.

Este dúo representa un gran momento para el género, pues los fans llevaban años esperando verlos juntos. La canción promete fusionar el estilo romántico y melódico de Royce con la intensidad y narrativa característica de Romeo.

Según medios especializados, el sencillo busca revolucionar la bachata y reafirmar su vigencia en la música latina.