¿Qué dijo Fátima Bosch sobre su triunfo y el odio que recibe en redes sociales?

La reciente coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, muchos de ellos cargados de insultos, ataques e incluso amenazas.

Ante esta situación, la nueva reina decidió alzar la voz, no desde el título que ostenta, sino desde su condición de mujer. "Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados", escribió en Instagram.

También compartió una reflexión: “¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”, cuestionando la violencia digital y llamando a la empatía

Bosch, de 25 años de edad, denunció que la violencia hacia las mujeres no siempre se manifiesta en golpes: también aparece en palabras, en campañas de odio digital y en intentos de socavar la dignidad. “Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito”, afirmó, subrayando que su victoria no es una amenaza, sino un recordatorio de la resiliencia y la capacidad de las mujeres.

En su mensaje, la reina de belleza mexicana destacó que no está dispuesta a callar frente a la violencia y que usará su plataforma para visibilizar a quienes han sido silenciadas. “A las mujeres que hoy sienten miedo, que viven violencia, que han sido calladas: yo las veo, las honro y uso mi voz por ustedes”, expresó.

Bosch también recordó que una corona no solo simboliza belleza, sino responsabilidad. Rechazó que la frustración se convierta en violencia y advirtió que este problema mundial ya no puede ser tolerado. “No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar. A todas las mujeres que hoy sienten miedo, que viven violencia, que han sido calladas: yo las veo, las honro y uso mi voz por ustedes.”, dijo, reafirmando que cada paso firme frente al odio abre camino para miles más.

Agradeció el apoyo recibido de quienes la han acompañado con palabras de orgullo y cariño. “Su luz me sostiene, su confianza me impulsa, su cariño me recuerda que no estoy sola”, señaló.

Con ello, Bosch reafirmó su compromiso de seguir defendiendo a las mujeres y de luchar por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por atreverse a brillar.

Finalmente, hizo una promesa a todas las mujeres. "Hoy, desde este lugar y con este título, reafirmo mi compromiso: seguiré defendiendo a las mujeres, seguiré hablando por ellas, seguiré luchando por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por atreverse a brillar, o salirse del molde que la sociedad ha marcado. Porque la violencia jamás podrá contra una mujer que conoce su valor, mi voz no se apaga".