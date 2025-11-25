  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Fecha de estreno del revelador documental sobre Sean 'Diddy' Combs

La docuserie, que es producida por el rapero 50 Cent, ya tiene fecha de estreno en Netflix

  • 25 de noviembre de 2025 a las 15:45 -
  • Agencia EFE
Fecha de estreno del revelador documental sobre Sean 'Diddy' Combs

Fotografía de archivo de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el rapero Sean Combs 'Diddy'.

 EFE/Jane Rosenberg
Nueva York, USA

La serie documental producida por el rapero Curtis Jackson -más conocido como 50 Cent- sobre Sean 'Diddy' Combs y las acusaciones de abuso vertidas contra él se estrenará el próximo 2 de diciembre.

La plataforma Netflix, donde se emitirá la docuserie, anunció este martes en un comunicado la fecha de estreno de 'Sean Combs: The Reckoning', a la que definió como "un análisis asombroso del magnate de los medios, leyenda de la música y delincuente convicto".

'Wicked: For Good' arrasa en taquila con 226 millones dólares recaudados en todo el mundo

50 Cent es el productor ejecutivo del proyecto, que estará dirigido por Alexandria Stapleton.

"Estoy agradecido con todos los que nos confiaron sus historias, y orgulloso de tener a Stapleton como directora para llevar esta importante historia a la gran pantalla", escribió el rapero en el comunicado.

En el breve 'teaser' de la docuserie, que contará con cuatro episodios, se escucha a 50 Cent diciendo: "No puedes seguir lastimando a la gente y que nunca pase nada. Es solo cuestión de tiempo".

Según la nota, el documental, a través de materiales nunca antes vistos, presentará al público la historia de Combs como un hombre "poderoso" y creador de "un imperio" bajo el que existía un "submundo" de abusos.

El artista, fundador de la discográfica Bad Boy Records e impulsor de las carreras de músicos como The Notorious BIG o Danity Kane, está ahora cumpliendo sentencia tras haber sido declarado culpable en julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Tras un juicio que se alargó dos meses, Combs, de 55 años, fue exonerado de los delitos más graves que enfrentaba, de tráfico sexual y crimen organizado.

La fiscalía acusaba a Diddy de forzar a sus ahora exnovias a mantener encuentros con trabajadores sexuales masculinos que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días.

"No se trata solo de la historia de Sean Combs, ni de la de ninguna de las víctimas, ni de las acusaciones en su contra, ni del juicio. Esta historia nos refleja como público y lo que decimos al poner a las celebridades en un pedestal tan alto", apuntó Stapleton.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias